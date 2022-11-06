Кошки-мышки: в Приморье охота котенка леопарда попала на видео

Фото: скриншот из видео Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фотоловушка запечатлела интересный момент: охота дикого зверя на мелкого грызуна. Видеороликом сотрудники нацпарка «Земля леопарда» поделились с общественностью. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Котенок дальневосточного леопарда Leo 260M пока обитает в вольере. Чтобы следить за маленьким хищником, туда установили камеру. До этого котенок уже охотился на кроликов, а теперь решил попробовать себя в новом амплуа. Однако специалисты считают, что мелкие грызуны для леопарда – это что-то вроде объекта игры. Но в дикой природе пятнистые кошки иногда все же лакомятся мышами, если нет добычи покрупнее.

Леопард поселился в заповеднике в июле 2022 года. Малыша без матери обнаружили и спасли сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Котенок был сильно истощен, сначала его реабилитировали в Центре реабилитации у села Алексеевка – МРОО «Центр «Тигр», а после отправили в вольер в заповеднике.

Конечно, есть надежды на то, что когда Leo 260M повзрослеет, он вернется в дикую природу. Но перед этим хищнику придется пройти курс реабилитации. Один из самых важных навыков курса – охота.

– Судя по данным фотоловушек, котёнку определенно комфортно в вольере, помимо кроликов он ловит мышей и крыс, периодически устраивает охоту на оленя – но пока безрезультатно. При этом он всё чаще демонстрирует игровое поведение: играет с ветками, палками – всё это говорит о его здоровье, что даёт надежду на его возвращение в дикую природу, – рассказал председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

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