Впервые в истории дома: приморские хоккеисты «уделали» один из самых титулованных клубов России

Историческая победа «Адмирала» на домашнем льду. Фото: ХК «Адмирал»

Жаркую игру на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке устроили в воскресенье, 6 ноября, хозяева и гости: хоккейные команды «Адмирал» и «Динамо Москва». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «моряков», но самое интересное – это наша первая победа над одним из самых титулованных клубов отечественного хоккея на домашней территории. Но обо всем по порядку.

Перед началом матча. Фото: ХК «Адмирал»

До игры осталось меньше минуты. Фото: ХК «Адмирал»

В этот день в спортивном комплексе собралось больше пяти тысяч болельщиков. Все хотели посмотреть игру местной команды с одним из самых известных клубов России. И в целом игра оправдала ожидания. В начале первого периода спортсмены, выступающие за Приморье, раскатывались, больше пребывая в позиции обороны, но уже меньше чем через десять минут в воротах динамовцев оказалась наша шайба. Пока стадион ревел «Гол!», судьи пересматривали момент – увы, очко не было засчитано из-за нарушений правил – игра высоко поднятой клюшкой.

Заветный гол. Фото: ХК «Адмирал»

Но «моряки» не отчаялись и уже через минуту повторно отправили снаряд в сетку соперника. Разыграли на троих: Николай Елисеев дал пас Либору Шулаку, тот бросил шайбу в ворота, но вратарь москвичей сработал хорошо, тогда добил и заработал первый официальный гол Данил Файзулин.

Это явно приободрило «моряков», и они пошли в атаку, их чаще замечали на стороне бело-голубых. На 17 минуте напор приморской команды дал о себе знать – Александр Горшков передал шайбу Дмитрию Саюстову, а окончательно забил второй гол в ворота своей бывшей команды Николай Чебыкин.

Конец первого периода прошел в попытках додавить динамовцев и громкие крики приморских болельщиков.

Второй период прошел менее активно: гости «заработали» себе далеко не одно удаление с поля, но наши хоккеисты не смогли воспользоваться преимуществом. Несколько раз ворота приморской команды оказывались в опасности, один раз даже вражеская шайба таки попала в сетку, но уже после свистка рефери. Но если оценивать эту встречу в целом, то все же отметим, что голкипер Никита Серебряков в очередной матч показал высокое мастерство и сохранил счет победным. В итоге 40 минут игры так и остались с 2:0 на табло.

Были и опасные моменты, увы, одну шайбу мы пропустили. Фото: ХК «Адмирал»

Третий период принадлежал гостям – почти всю треть часа спортсмены провели на стороне «Адмирала». Наши хоккеисты отлично держали оборону, периодически начиная атаковать москвичей. Однако на последних минутах «моряки» сдали позиции и пропустили гол в свои ворота. Забил Максим Джиошвили с подачи коллег по клубу Джордана Уила и Якоба Лилья. «Отомстить» за этот момент приморцы не смогли, даже несмотря на пустые ворота соперника – им пришлось защищаться от второго очка.

Голкипер Никита Серебряков неоднократно спасал ворота. Фото: ХК «Адмирал»

И все же – победа в наших руках! Матч завершился со счетом 2:1 в пользу приморской команды.

– Очень мощный соперник, как ожидали, он так и играл, – после игры прокомментировал матч главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев. – Молодцы, что ребята выдержали первые 10 минут натиска соперника. Эти две шайбы немного охладили пыл «Динамо». Игры выровнялась. Во втором и третьем периоде игра была равная на поле, с небольшим преимуществом соперника. Возможно, потому что у него было больше времени на отдых. Мы только четвертого приехали. Я не жалуюсь, говорю по факту, как есть. Очень было мало времени на восстановление. Но могу ответить характер команды, самопожертвование. Хорошую рабочую атмосферу в команде. У ребят сейчас правильная философия. За счет это правильно философии сегодня выиграли. Могу отметить шикарную атмосферу на трибунах, их было слышно. Полный дворец, это приятно. Сегодня поулыбаемся, послезавтра следующий матч. Ребят с победой.

Подвел итоги встречи и московский коллега – главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов:

– В первую очередь хочу отметить атмосферу, которая была. Наверное, аншлаг был сегодня. Отлично, выходной день, здорово болели. И динамовские болельщики приехали, спасибо им большое. Это то, что касается антуража. По игре – плохо начали игру. Вот эти два гола – следствие удалений, которые совершали. И потом надо отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся. Тяжело было пробиться к их воротам и создавать какие-то моменты. Но старались спасти игру, одну шайбу отыграли, больше ничего не получилось.

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