Директор школы в Приморье, где дети ругались матом и курили прямо на уроке, прокомментировала ситуацию

На первый взгляд и не подумаешь, что за стенами школы может твориться такой беспредел. Фото: shkola2ussurijsk-r25.gosweb.gosuslugi.ru.

История, которая прогремела на всю страну, получила продолжение. Речь идет о вопиющем поведении школьников из Уссурийска. Ребята устроили беспредел прямо во время занятий: дети слушали музыку, курили электронные сигареты, громко матерились и выкрикивали запрещенные лозунги. Все это одноклассники дебоширов снимали на видео, а чуть позже роликом заинтересовалась полиция. «КП – Владивосток» связалась с директором учебного заведения. Подробности – в материале.

Речь идет о МБОУ «О(С)ОШ № 2» – школа, которую больше в Уссурийске знают как «вечернюю». Находится учреждение на улице Горького. Это двухэтажное здание, которое по внешнему виду не отличается от других подобных школ. По данным сайта, на сегодняшний день здесь обучаются 207 ребят от 15 лет и старше. Сказано, что предельный возраст учащихся не ограничен.

После инцидента школа в буквальном смысле прославилась на всю страну. Только вряд ли такой славы хотел педагогический состав. Корреспондент «Комсомолки» попытался связаться с директором учебного заведения. Галина Репина была немногословна.

– Я не буду давать никаких комментариев. Я вообще в отпуске. Обращайтесь в полицию. У нас еще пока ведется разбирательство, конечно, ребят поставят на учет. Пока идут выяснения – мы еще ничего сами не знаем.

Редакция обратилась за комментарием в УМВД России по Приморскому краю, но там оперативно дать ответ пока не смогли. Единственное, что известно – личности правонарушителей уже установлены. Не исключено, что с ними и с их законными представителями уже работают специалисты.

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