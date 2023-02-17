На месте работают специалисты. Фото: Прокуратура Приморского края

Страшная авария произошла в Приморье утром пятницу, 17 февраля. В жутком ДТП погибли три человека. И только 19-летней девушке чудом удалось уцелеть. Автомобиль, в котором ехали четыре человека, разорвало пополам, а все то, что осталось, превратилось в груду железа. Прокуратура уже взяла на контроль расследование ЧП. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранним утром, в 8 часов, на 12 километре трассы Раздольное – Хасан водитель авто Nissan Sunny вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. Маневр стал роковым для водителя и его пассажиров: «легковушка» угодила прямо под большегруз марки Man.

Машину разорвало на части. Фото: @dpscontrolprim.

Судя по всему, большую роль сыграли погодные условия. Ранним утром в Хасанском районе было туманно и очень скользко на дороге. Не исключено, что скорость у легкового транспорта тоже была превышена. Но эти детали еще предстоит выяснить специалистам.

На момент столкновения в салоне «Ниссана» находились четверо человек. Трое из них скончались мгновенно. Автомобиль разорвало на куски, людей в салоне буквально расплющило. И даже при таких тяжелых последствиях случилось то, что, казалось бы, вообще невозможно. 19-летняя девушка выжила в аварии. Ее госпитализировали прибывшие на место ЧП медики.

Сейчас там работают специалисты: прокуратура, ГИБДД и МЧС. Ведутся аварийно-спасательные работы.

– Прокуратура в том числе даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами, к обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги. Ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего находятся на контроле в прокуратуре района, – уточнили в ведомстве.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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