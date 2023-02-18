Билеты длительного пользования – новшество для Владивостока. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Новость о том, что совсем скоро стоимость проезда в транспорте Владивостока изменится, всколыхнула общественность. И если с этим, в целом, все ясно, то появление неких билетов длительного пользования вызвало массу вопросов. Что такое БДП и «с чем его едят»? Разбирался в нововведениях корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, билеты длительного пользования – новшество для Владивостока. Это так называемый проездной, который позволит сэкономить деньги тех, кто часто пользуется общественным транспортом.

ТАРИФЫ

Билеты предусматривают два тарифа: «Безлимит 1 месяц» и «Лимит 40 поездок в месяц». Стоимость проездных будет разной – 1920 рублей и 1216 соответственно. В первом случае число поездок не будет ограничено, при этом заплатить владелец билета сможет только за себя. Второй тариф хоть и будет ограниченным, при этом все равно даст возможность экономить 5% стоимости от всех поездок. Транспортная карта, к слову, не будет именной, но есть нюанс: оплатить можно только одну поездку в течение одного рейса.

– В случае попытки повторной оплаты проезда той же картой в течение одной поездки стоимость проезда будет удержана согласна тарифу с баланса карты, а не с баланса абонемента.

На вопрос о введении годовых проездных в администрации Владивостока ответили утвердительно – такая возможность пока находится в разработке.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОЕЗДНОЙ

Оба вида БДП оформляются в электронной форме и только на транспортных картах или её подвидах (брелоки, браслеты, попсокеты). Если у вас уже есть карта, то заводить новую не придется. Купить или пополнить проездной можно только с 25 числа предыдущего месяца по 5 число месяца действия билета. Это сделано, опять же, в целях экономии денег пассажиров. Если проездной билет не был приобретен в указанный промежуток времени, оплата проезда будет производиться согласно тарифам на проезд с баланса карты. Активация всех купленных проездных начинается с 1 числа месяца и заканчивает своё действие в последний день месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Ни для кого не секрет, что техника иногда дает сбой. Так может произойти с и БДП, и оплата попросту не пройдет. Если проездной вдруг окажется неисправным, то владельцу все равно придется оплатить проезд согласно действующему тарифу.

– После чего для установления причин неисправности незамедлительно обратиться к Оператору по адресу: улица Адмирала Юмашева, 40, с соответствующим заявлением. При себе иметь необходимо иметь неисправный абонемент, Документ, подтверждающий факт оплаты проездного билета на текущий календарный месяц, так же любой документ, удостоверяющий личность. Оператор рассматривает заявление пользователя в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, – прокомментировали в администрации города.

Между тем в ведомстве отметили, что безналичная оплата поездок – тот самый механизм, который показал свою эффективность. Все расчеты в транспорте с момента появления возможности оплатой безналом стали прозрачны. Более того, теперь специалисты более точно могут фиксировать пассажиропоток и ряд других параметров.

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