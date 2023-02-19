Правоохранители нашли мужчину в заброшенной даче. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

К завершению близится шокирующая история о двойном убийстве в Дальнегорске. Суд с учетом позиции прокурора назначил арест подозреваемому сроком на месяц и 24 дня. Задержали фигуранта накануне, 19 февраля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Уголовное дело проходит по статье об особо тяжком преступлении – часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Мужчина (по слухам, он ведет маргинальный образ жизни) скрывался более шести дней. Правоохранители скрутили потенциального подозреваемого в заброшенной даче. Искали его едва ли не всем Приморьем: причастными оказались многие жители, которые, переживая за безопасность семей, делились информацией о возможном местоположении мужчины.

Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, по предварительной информации, 69-летний убитый работал сторожем в магазине на улице Матросов. Он сам пустил маргинала пожить – видимо, пожалел. Однако буквально через пару дней вместо благодарности гость оборвал жизни супругов.

Все произошло в ночь на 11 февраля. Жена сторожа забеспокоилась и решила проверить состояние пенсионера. Вместе со взрослым сыном они приехали к магазину, однако женщина пошла одна. Ее ждала участь супруга.

Сын продолжил ждать. Через время стало ясно: что-то точно не так. Обеспокоенный мужчина зашел внутрь и увидел вопиющую картину – тогда преступник напал на него, но дело не увенчалось успехом. Подозреваемый скрылся. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Конечно, шок и горечь от произошедшего – гораздо более серьезные раны. При этом до сих пор неизвестно, что послужило изначальной причиной конфликта. Основная версия органов: личная неприязнь к сторожу.

Вину фигуранта еще предстоит подтвердить правоохранительным органам. В этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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