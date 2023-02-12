В новых медиа пишут, что подозреваемого видели в поселке Рудная Пристань и селе Каменка. Фото: Социальные сети

В социальных сетях Приморья появляются разные детали жуткого происшествия, которое произошло накануне. В субботу, 11 февраля, в Дальнегорске 61-летний мужчина зарезал супружескую пару в магазине на улице Матросова. Правоохранители завели уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Так, в пабликах пишут, что мужчина-сторож был на ночной смене, но в привычное время домой не пришел. Жена несколько раз набрала телефон мужа, но тот не ответил, тогда женщина решила вместе с сыном поехать на работу к отцу. Она пошла в помещение.

Матери не было слишком долго, поэтому сын пошел за ней. Увиденное в сторожке не могло не шокировать человека – «временно проживающий в магазине» мужчина продолжал полосовать ножом уже мертвых родителей.

Испугавшись, разнорабочий ранил сына погибшей пары и сбежал.

В новых медиа сообщают, что в тот же день, 11 числа, подозреваемый направился на север Приморского края. Предположительно в 12 часов его видели в поселке Рудная Пристань, в 13:30 в селе Каменка. В настоящее время ведомства официально не подтверждали данную информацию.

Однако отметим, полиция Дальнегорска распространила ориентировку с приметами подозреваемого:

Рост 170-175 сантиметров;

Телосложение худощавое;

Был одет в темную куртку типа парки или аляски, капюшон с мехом. Под курткой спортивный костюм синего цвета, синие кроссовки с белыми вставками.

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8 (42373) 32-171, 8 (423) 249-04-91, 102.

Подозреваемый. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Отметим, что в социальных сетях распространяют видео с автомобилем Daihatsu и предполагают, что в этой машине мог ехать подозревамый. Пассажирка машины отрицает это?

– На снимке «Дайхатсу», в синей куртке сидит мой муж, а рядом сидела я. В тот момент мы никого не подвозили.

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