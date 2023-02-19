Масленица – один из древнейших праздников России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленицу в 2023 году в приморской столице будут праздновать с 20 по 26 февраля. Традиционно, всю масленичную неделю пекут блины и устраивают народные гуляния. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о том, куда сходить и что посмотреть на неделе Масленицы во Владивостоке в феврале 2023 года.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦА

Древний славянский праздник Масленица, который длится целую неделю и знаменует приближение весны, тесно вплелся в нашу историю и даже в православную культуру. Главные составляющие – забавы да блины. Жаркие и румяные кругляши из теста неспроста напоминают солнышко. Их пекли, чтобы «задобрить» зиму, попрощаться с морозами и ускорить приход теплых деньков. Сожжение чучела тоже входит в традиционное празднование и прощание с холодами.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА», 0+

С 21 по 26 февраля

Библиотека №3, улица Хабаровская-19

Почти всю масленичную неделю будет проходить выставка, посвященная основным традициям праздника. Так, в книге Георгия Науменко «Мифы русского народа» вы узнаете про обряды и появление мифологических персонажей, воплощающих плодородие земли. А книга Марии Евсеевой «Широкая Масленица: Солнышко на тарелке» заинтересует не только маленьких гостей библиотеки, но и взрослых.

ПРОГРАММА «БЛИННАЯ НЕДЕЛЯ. СРЕДА. ЛАКОМКА», 0+

22 февраля, в 10:00

Детская школа искусств №5, улица Успенского-112

Ежегодное масленичное мероприятие, которое организовывает детская школа искусств, где учащиеся вместе с родителями водят хороводы, рассказывают пословицы, поют тематические песни и частушки. На празднике все присутствующие узнают об обычаях, традициях и многое другое. В завершении масленичного дня вас будет ждать обязательное чаепитие с блинчиками.

КОНЦЕРТ «ДУША НАША – МАСЛЕНИЦА!», 0+

26 февраля, в 12:00

Приморская краевая филармония, улица Светланская-13

Перед гостями филармонии выступят лауреаты международных конкурсов ансамбля русских народных инструментов «Садко» и солисты Приморской сцены Мариинского театра.

Вдобавок вас ожидают игры, веселые сценки, русские народные песни, хороводы, загадки и скороговорки.

Стоимость входа – 300 рублей, а детям до двух лет – бесплатно.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МАСЛЕНИЦА», 0+

25 и 26 февраля, в 14:00

База отдыха «Жемчужина», улица Рифовая-1

Два дня развлечений в доме творчества. Роспись имбирных пряников, резка по дереву, плетение масленичных чучел, хороводы и даже есть возможность выиграть суперпризы, а после ароматный чай с горячими блинами навернуть.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ», 0+

25 и 26 февраля, в 14:30

Центр отдыха и здоровья «Royal Park», улица Маковского-65

В центре отдыха достаточно многообразная праздничная программа – русские народные забавы, мультфильмы, веселые игры и состязания. На сцене теплого геокупола выступят одни из лучших исполнителей Владивостока. Завершится сие мероприятие сжиганием соломенного чучела. А если проголодаетесь, в вашем распоряжении вкусные блины, уха на дровах, шашлыки и плов. ПРОГРАММА «МАСЛЕНИЦА» ОТ МЭРИИ ВЛАДИВОСТОКА

23 февраля

ДВГГТК, Карбышева, 11

Праздник Масленицы (0+) состоится 23 февраля в 12:00 на открытой площадке Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа. Гостей встретят музыкой, вкусными блинами, горячим чаем и хорошим настроением. Программа запланирована в рамках социального городского проекта «Здорово живешь».

МАСЛЕНИЦА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ

25 и 26 февраля

Шкотовский район

Весело отметить Масленицу можно и в арт-парке «Штыковские пруды». Будет много конкурсов с классными призами, игр, угощений и, конечно, масленичный столб и сжигание чучела! Когда: 25 и 26 февраля.

МАСЛЕНИЦА В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ «ВЕРОНИКА»

26 февраля

Шкотовский район

На выходных можно отправиться в Шкотовский район, чтобы испечь блины на костре, сделать своими руками оберег, поучаствовать в праздничном обряде, пострелять из лука и поиграть.

Стоимость участия:

по предоплате – 500 рублей;

в день праздника – 700 рублей;

дети до 7 лет – бесплатно.

К СЛОВУ, О БЛИНЧИКАХ

В честь приближающегося праздника «Комсомольская правда – Владивосток» рассчитала индекс блина в Приморском крае. Мы выяснили, сколько стоят масленичные угощения на всю семью. И даже среднюю цену одного блинчика. Подробнее об этом – в отдельном материале.

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