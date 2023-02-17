Приближается Масленица. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Масленичная неделя начинается в России в 2022 году с 20 по 26 февраля. В преддверии традиционного русского праздника «Комсомольская правда - Владивосток» по традиции рассчитала «индекс блина». Любимым вкусностям быть!

СКОЛЬКО СТОИТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛИНЧИКОВ НА ВСЮ СЕМЬЮ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Для расчета стоимости подбирались продукты по усредненной цене. Для приготовления блинов в расчете на 1 литр молока вам понадобится: пшеничная мука, 400 граммов; сахар, 50 граммов; куриное яйцо – 5 штук; соль, 10 граммов; растительное масло 40 граммов. Вот сколько все это стоит.

В среднем этом году цена ингредиентов составит примерно 33 рубля за муку (около 83 рублей за килограмм); сахар обойдется в 4,2 рубля (около 84 рубля за килограмм); яйца – в 56 рублей (около 112 рублей за десяток); молоко – 74 рублей; соль – 24 копейки (около 24 рублей за килограмм); растительное масло – около 5,56 рубля (около 139 рублей за 500 грамм).

Итого испечь блины на Масленицу в 2023 году обойдется жителям столицы Приморья в 173 рубля с одного литра молока. Из расчета, что в среднем с таким количеством продуктов можно напечь около 20 блинов, то получится, что цена одного блина – менее 8 рублей.

К слову. Делимся лайфхаками от бренд-шефа паназиатского ресторана Zuma Егора Анисимова, чтобы блинчики стали еще вкуснее. По словам гуру кухни, с этим блюдом сочетается все, важно только придерживаться классического рецепта. В готовую массу из смешанных ингредиентов можно добавить кофе или какао, даже шпинат, только перед этим его нужно измельчить. У рецепта блинов нет предела мечтаний, каждый раз можно внести в него что-то новое, дать полный полет фантазии. По личным предпочтениям шефа, к традиционным угощениям на Масленицу подходит красная икра, жирная сметана и огурцы.

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