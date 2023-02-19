Как пройдет День защитника Отечества во Владивостоке? Фото: Вадим ПОПОВ

Совсем скоро 23 февраля – День защитника Отечества. В эту памятную дату проходят самые разнообразные мероприятия, а жителям и гостям Приморья остается только выбрать, где им будет интересно провести время. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет место и время патриотических мероприятий.

КУДА ПОЙТИ НА 23 ФЕВРАЛЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СТОЛИЦЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА», 0+

Где: база отдыха «Жемчужина», улица Рифовая,1.

Во сколько: в 15:00.

База отдыха «Жемчужина» подготовила тематическую программу в честь такого значимого дня. Задания на стойкость, где у вас будет возможность испытать свою силу духа и непоколебимость, развлекательные конкурсы, а после – розыгрыши ценных призов и традиционная солдатская каша.

КУБОК МАЛТИКО ПО НАСТОЛЬНОМУ ХОККЕЮ, 6+

Где: Приморская государственная картинная галерея, проспект Партизанский, 12.

Во сколько: в 16:00.

Турнир по настольному хоккею в рамках работы выставки, посвященной двухсотлетию изобретения фотографии, состоится в День Защитника Отечества. Игра будет проходить по всем международным правилам.

Принять участие и выиграть призы могут все желающие. Стоимость входного билета для взрослых – 250 рублей, студенты и пенсионеры – 150 рублей.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ», 0+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 18:30.

В филармонии запланирован концерт в память о мужественных русских воинах, которые сражались за нашу Родину.

Прозвучат известные произведения – «Подвиг» Чайковского, Синий платочек, Смуглянка, Катюша, Эхо любви, идет солдат по городу. Русские народные песни – Вдоль по Питерской, Валенки и другие легендарные композиции.

Стоимость входного билета – 500 рублей.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ «ОТ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ», 12+

Где: Исторический парк «Россия – Моя история», улица Аксаковская, 12.

Во сколько: в 17:00.

Обзорная экскурсия даст возможность подробней узнать об исторической части России двадцатого века.

С помощью мультимедийного оборудования гости узнают, как вступление Российской империи в Первую мировую войну привело к революции 1917 года. Познакомятся с событиями, в ходе которых образовался Советский Союз. Увидят реконструкции битв Великой Отечественной войны и планов преобразования.

Стоимость – 250 рублей.

СПЕКТАКЛЬ «ЯСТРЕБОК», 6+

Где: Приморский краевой театр кукол, улица Петра Великого, 8.

Во сколько: в 12:00.

История о страшных военных временах, когда на Родину напали фашисты и весь народ встал на защиту вместе с храбрым летчиком. Сын пилота прислал ему на фронт игрушечный бумажный самолет-талисман «Ястребок». Не было у отца ничего дороже этого и на боевые задания всегда брал его с собой. Враги подбили летчика, тогда маленький бумажный самолетик «решил» сообщить нашим о немецком аэродроме.

Стоимость билета на спектакль – 350 рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ В 2023 ГОДУ

Большой выбор мероприятий запланировали в Ольгинском округе. Жители смогут посетить патриотический час «Юные герои Отечественной войны», уроки мужества и выставку «Служу Отечеству». В Милоградово пройдет выставка детских рисунков «23 февраля – Слава Отечеству» и книжная – «Отечества славные сыны», в селе Моряк-Рыболов – мастер-класс «Подарок защитникам», игра «Курс молодого бойца».

В Уссурийском городском округе организуют волейбольный турнир, выпуск тематической стенгазеты, книжную выставку, конкурс онлайн-поздравлений, ряд концертов и церемонию возложения цветов к памятнику уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

К празднику присоединился и Чугуевский округ. В Чугуевке пройдут выставка, конкурс, героико-патриотический час, концерт «Держим строй в тылу» и возложение цветов к обелиску «Священный долг и честь – защита своего Отечества!». В селе Шумный подготовят книжную выставку и час мужества. Детей из Кокшаровки ждет патриотическая игра, а жителей Самарки – конкурс «Аты-баты, кто в солдаты!». В селе Заветное состоится квест «На страже Отечества», а в Ясном – военно-спортивный утренник.

Подробнее о мероприятиях в разных муниципалитетах можно узнать по ссылке, а время уточнить по телефонам администраций.

БУДЕТ ЛИ САЛЮТ НА 23 ФЕВРАЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ В 2023 ГОДУ

Пока что в мэрии не огласили, состоится ли праздничный фейерверк в честь праздника доблести. Ранее губернатор региона Олег Кожемяко призвал не проводить массовых гуляний и не запускать пиротехнику на праздники. Вероятнее всего, салюты в Приморье проводить не будут. Информация обновится, как только «КП» получит уточнения от властей.

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