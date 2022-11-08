Ушастый символ года очень дружелюбный. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чем ближе декабрь, тем чаще люди задают друг другу вопрос: «Как будешь Новый год праздновать?». И сразу же вихрь мыслей в голове, чего же хочется в новогоднюю ночь? Может поехать к родным, или подобно символу года – кошке, погулять самому по себе? За подсказками «Комсомолка» обратилась к астрологу из Приморья. Евгений Хат поделился небольшими секретами, благодаря которым можно будет задобрить еще один символ года – кролика, а также рассказал, что же нам уготовили звезды.

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

В 2023 год мы войдем не на самой спокойной ноте, а все из-за ретроградного Меркурия, который вступает в силу с 30 декабря. Планета «пройдется» по знаку козерога и пробудет в нем до 21 января. Такая уж сложилась традиция, что в 30 числа последнего месяца в году люди помешаны на праздничной атрибутике. И тот самый коварный Меркурий повлияет на планы многих, все может поменяться в считанные минуты.

– Многие могут захотеть как-то иначе провести январские выходные. Например, те, кто всегда встречал праздник в круг семьи, предпочтет компанию друзей или вовсе уедет куда-нибудь. В целом, Меркурий не нужно воспринимать, как какое-то зло. На самом деле, это хороший шанс для того, чтобы люди занялись тем, что давно хотели, но все время не хватало то сил, то времени или возможности.

Евгений Хат. Фото: johnhat.ru/#main

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

С ретроградным Меркурием разобрались. Хорошо, бояться не будем, встретим достойно. А есть ли у 2023 года какая-то миссия? Например, отпустить прошлое, научиться выходит из зоны комфорта? Евгений Хат провел расчет и сделал следующие выводы, определенно первое полугодие до середины июля будет более напряженным, чем второе. В каком-то смысле завершается то, что идет с нами уже два года.

– За это отвечает программа северного и южного узла. До июля они будут находиться на оси телец-скорпион. Это полностью материальная линия, она отвечает за власть и финансовый порядок. Чиновники, руководители, предприниматели, бизнесмены, президенты – всех коснется перестановка сил. Это можно сравнить с шахматной доской. Именно по этой причине в глобальном масштабе мы видим, что мир сейчас очень подвижен. То, что долго работало, те же логистические цепочки, подвергается большим изменениям.

Астролог уверяет, в этом тоже есть свои плюсы. Это благоприятное время для того, чтобы наконец-то определиться со своей финансовой моделью, инструментами заработка, подумать куда и как вложить деньги и где вы сможете больше заработать.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

После середины июля наступает совершенно иной период. Южный узел войдет в знак весов, а северный по знаку овна. Южный узел в весах прежде всего затрагивает личные партнерские отношения. Это могут быть отношения с противоположным полом, с деловым партнером, это касается и стран. Здесь речь идет о поиске выгоды, но не в финансовом плане, а именно в том, чтобы построить долгосрочные отношения.

– Люди будут настроены более активно искать вторую половинку, новых партнеров в деловом мире, будет очень большая динамика. Также этот период характерен для выработки таких навыков, которые помогают нам отстаивать свои личные интересы. Если простыми словами, представьте, что один человек делает другому все, но ничего не получает взамен. Разумеется, такое партнерство будет паразитарно, так что подобные союзы будут либо разрываться, либо переходить на новое качество.

КАК ЗАДОБРИТЬ КРОЛИКА

Несмотря на такие кардинальные события, которые сулит нам 2023 год, один из его символов – кролик – очень миролюбивое животное. В отличие от его полосатого предшественника, который хищник по натуре своей. Даже исходя из этого можно сделать вывод, что по итогу 2023 год будет спокойнее, чем 2022.

– Стоит понимать, что кролик – это больше домашнее животное, как и кошка. Так что рекомендую уделить время семье. Но не забывайте, что эти символы вступают в силу в конце января, так что, если мы говорим конкретно о новогодней ночи, здесь еще власть держит тигр. Но если вы настроились задабривать кролика, то отдайте предпочтение домашней обстановке. На столе должна стоять, как мясная, так и рыбная продукция, и не забывайте про овощи и фрукты. Главное – встретьте Новый год с близкими людьми.

ПРАВИЛА УСПЕХА

Можно ли предположить, какие сферы будут успешны в следующем году? В этом вопросе поможет разобраться Юпитер, иначе говоря планета удачи. Его задача расширить, увеличить или дать повышенный спрос на что-либо. С января по май месяц Юпитер будет идти по знаку овна, в тренде будут вещи, которые связаны с личными качествами. Чем лучше человек сможет продемонстрировать свои силы, характер или темперамент, тем больше он сможет достигнуть. Главное правило успеха в 2023 году – активно транслировать свои таланты в этот мир.

– Многие попробуют себя в индивидуальном предпринимательстве, попробуют свои силы в личных проектах, фрилансе, самозанятости. Если человек умеет делать что-то своими руками, это отличное время для того, чтобы найти своего клиента, свою нишу и занять в ней определенное место. Смело делайте первые шаги.

Также, по словам Евгения, будет активный спрос на людей, которые умеют зарабатывать благодаря своей внешности. Это модели, актеры, артисты и так далее. Также будет активно повышаться спрос на спортивную атрибутику, на все, что связано с военной деятельностью, а еще Юпитер, идущий по овну, отвечает за активные продажи.

После мая месяца эта планета пойдет по тельцу, а это индустрия красоты – косметика, уход за телом, массажи, дизайн, мода, питание и ресторанный бизнес. Весь этот финансовый сектор настроен на долгосрочное сотрудничество.

МЕНЯЙТЕСЬ

Самая главная рекомендация астролога на 2023 год – быть готовыми к трансформации. Особенно в первое полугодие. Если люди не готовы меняться под этот мир, то он сделает это в достаточно грубой форме.

– Если схема, по которой вы пытаетесь заработать деньги, не дает никаких результатов, выходите из зоны комфорта, пробуйте что-то новое. Если вы уже очень долго одни, не можете ни с кем найти общий язык, пора задуматься над тем, чтобы провести работу над собой. Не стоит пытаться изменить кого-то, начните с себя.

Кот и кролик это одни из тех животных, которые отвечают за романтику, это способствует тому, что людям будет проще найти свою вторую половинку. Очевидно, что людям стоит настроиться на новые впечатления в области любви и романтики. Астролог уверяет, Купидон уже точит свои стрелы.

Кролик очень любвеобильный и плодородный знак. Люди, которые родились под этим символом имеют большой шанс не только построить отношения, но и завести ребенка в 2023 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.