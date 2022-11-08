«Займешь много места»: в Приморье инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб

История стала общественным достоянием. Приморцы негодуют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в канун Хэллоуина в Приморском крае. Компания молодых людей отправилась на празднование в местный клуб, но одного из них не пустили. Пострадавшим оказался инвалид-колясочник. Причину отказа объяснили просто – он якобы займет слишком много места в помещении. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с владельцем заведения, который рассказал другое видение ситуации. Подробности в эксклюзивном материале.

Немного предыстории. День всех святых молодые люди решили отпраздновать с размахом – нарядились в тематические костюмы, зарядились настроением и отправились в ночной клуб. Тогда еще никто из них не подозревал, чем обернется вечеринка, которая так и не состоялась. О том, что ждало их на входе в заведение, рассказал герой истории – инвалид-колясочник Богдан.

ИСПОРЧЕННЫЙ ВЕЧЕР

– В ночь, 29 октября, поехали с друзьями и девушкой отдохнуть в клуб «Маяк» в Артёме на тематическую вечеринку – Хэллоуин. Все мы подходили по возрасту и одежде, чтобы нас впустили в это заведение, но увы. Мне не разрешили проследовать в клуб. Как выразились охрана и администратор, мне нельзя пройти, так как я на инвалидном кресле и буду занимать много места. Если честно, я такое услышал впервые, так как во все заведения Артема и Владивостока я ходил всегда без проблем, в никакой помощи не нуждался, потому что был не один, а в сопровождении. И много места в принципе не могу занимать, потому что был на миниатюрной, облегченной коляске.

Парень рассказал, что другие отдыхающие попытались за него заступиться, но все тщетно – охрана была непреклонна.

– Уверен, что никакого дискомфорта ни себе, ни другим отдыхающим я бы не создал. В итоге вечер был испорчен, и пришлось на холоде почти час ждать такси, потому что в такое время вызвать машину проблематично...

ПРО ДИРЕКТОРА

Пост в социальных сетях сразу же получил отклик в массах. Более того, директора клуба жители Артема словно пытались защитить. Как оказалось, руководитель и сам тесно связан с людьми, чьи возможности ограничены.

– Алексей – директор клуба, который помогает не только обществу инвалидов, а чуть ли не во всех социальных проектах участвует. Не думаю, что с его разрешения случился инцидент. Как всегда, возможно, есть предыстория.

И комментаторы оказались правы. Предыстория действительно есть.

НОЧЬ ХЭЛЛОУИНА

В тот вечер желающих провести одну из самых «страшных» ночей в году было много – в клубе яблоку негде было упасть. Люди стояли у входа в ожидании своей очереди. Среди них оказалась и компания Богдана. Владелец заведения, с которым корреспонденту «КП» удалось поговорить после публикации душераздирающего рассказа инвалида-колясочника в соцсетях, считает, что охрана и гость клуба просто друг друга недопоняли.

– Молодому человеку отказали, по сути, на общих основаниях. Хэллоуин, клуб полный, заморочиться и забронировать столик никто не додумался, а восприняли отказ в итоге как восприняли. У меня в клубе не единожды собирались инвалиды, да и вообще мы много что делаем для людей с ограниченными возможностями, для коррекционных школ. Чтобы в моем клубе произошел такой случай – это нонсенс. У меня охрана работает уже несколько лет, всегда помогают таким ребятам, месяц назад заносили парнишку в клуб. Чтобы мои сотрудники просто так не пустили человека на инвалидной коляске в клуб? Нет. Просто нет. Почему информация была преподнесена вот так? Для хайпа? Я не знаю.

Директор клуба назначил встречу Богдану и его девушке, чтобы лично урегулировать конфликт и показать, сколько посадочных мест доступно для отдыха в клубе. Кстати, сам Алексей рассказал, что места в клубе в тот вечер все же были, но только стоячие и возле барной стойки. Охрана, видев, что парень в инвалидной коляске, решила, что такое расположение ему вряд ли подойдет. Персонал заведения также попытался решить вопрос на месте, соединив две компании за одним столиком, но люди отказались.

– И это их право, мы не можем никого заставлять. Они ведь забронировали стол заранее. Мы объяснили ситуацию, но люди отказались. Клуб не резиновый, и просто впихнуть посетителей куда попало мы не могли.

ВСТРЕЧА

Сам владелец заведения в конце разговора признался, что ситуация его очень расстроила и разочаровала. Еще раз напомним, что директор клуба Алексей лично созвонился с Богданом, который стал героем достаточно неприятной истории, и попросил о встрече как раз таки в этом самом клубе. Редакция сообщит об итогах разговора.

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