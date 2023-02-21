Сиди на цепи: 8-летнего сироту в Приморье больше двух месяцев истязал дядя-монстр

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье пойдет под суд житель села Богуславка Пограничного муниципального округа, который на протяжении двух месяцев истязал восьмилетнего мальчика. Расследование уголовного дела завершено, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Подробности этой вопиющей истории рассказала корреспонденту старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Родители Саши умерли, поэтому опеку над мальчишкой взял дед. Однако воспитание, по большей мере, легло на дядю – они жили в одном доме втроем. Характер у ребенка, счел родственник, – не подарок, поэтому мужчина «воспитывал» его страшным способом. Сковывал его ногу цепью, чтобы тот не сбежал из дома. Здесь стоит отметить, соседи не характеризуют мужчину как алкоголика. Почему же пенсионер никак не пытался остановить зверские издевательства? В СК ответили немногословно: не дало состояние здоровья... Другие детали остались в тайне.

Мальчика спас один случай. Судьба ребенка получила огласку благодаря местному участковому, который увидел, как мужчина во дворе дома издевается над школьником. После пережитых страданий его отправили в реабилитационный центр, где он получил психологическую помощь, сейчас все переживания остались позади, так как Саша живет в другой семье.

На мужчину же завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего, беспомощного или человека, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до семи лет, сейчас же он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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