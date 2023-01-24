Бил жену, потом ребенка: в Приморье мать ушла от пьющего мужа, оставив четырехлетнего мальчика на истязания

Глава семьи сейчас находится под стражей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Появились новые подробности по уголовному делу, которое завели на жителя села Владимиро-Александровское за избиение собственного сына. Новые детали «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Первый вопрос, который напрашивается после прочтения этой жуткой истории, где в эти моменты была мама, почему она никак не пыталась остановить мужчину? Оказалось, она ушла из семьи, устав терпеть побои своего мужа, который распускал руки под алкоголем. Вместе с ним она оставила четырехлетнего мальчика, а пятимесячного малыша забрала с собой.

После ухода жены приморец переключился на старшего ребенка. Издевался он над ним либо без причины, либо потому, что мальчик отказывался кушать. «Комсомолка» уже писала, что мужчина избивал мальчика с августа по октябрь 2022 года. В итоге на него завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязания). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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