Как в кинофильме: жуткое убийство пожилой семейной пары в Приморье раскрыли следователи

Погибшим было 74 и 84 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жестокое убийство из-за денег произошло в Приморском крае накануне. История вполне могла бы стать основой остросюжетного триллера, но, к сожалению, речь идет о реальных событиях, произошедших в Находке. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Еще в июле 2022 года к пожилой семейной паре в помощники устроился 42-летний местный житель. Числился он у них разнорабочим, оно и понятно: супругам 84 и 74 года, в таком возрасте самим управляться по хозяйству уже тяжеловато.

Приморец проработал до осени, а потом случилось несчастье – семейную пару мертвыми в квартире дома обнаружил их родственник. Казалось бы, при чем здесь разнорабочий, который до этого обитал в их доме? Ответ есть.

Следком завел уголовное дело по факту убийства двух или более лиц. Специалисты выяснили, что смерть насильственная – телесные повреждения в области головы. Подозреваемым как раз-таки стал тот самый разнорабочий, которого оперативно задержала полиция.

Рано утром 7 ноября 2022 года мужчина проник в жилище к домовладельцам. Судя по всему, так как до этого он работал на них, попасть в дом не составило труда. Более того, даже за такой короткий срок службы – три месяца – мужчина успел понять, что супруги не бедствуют. Сам же приморец находился в критическом положении – задолжал микрокредитной организации энную сумму денег. Собственно, это и стало причиной, по которой главный подозреваемый в убийстве полез в чужой дом. С собой он прихватил найденный по пути поводок и кувалду. Как именно фигурант уголовного дела расправился с семейной парой в следкоме не уточняют. Местные поговаривают, что убил он их после того, как хозяева дома заметили злоумышленника у себя в жилище.

После всего этого мужчина пришел к тому, чтобы «замести» следы. Одежду, в которой он безжалостно убивал двух пожилых людей, криминалисты обнаружили на чердаке его собственного дома.

– В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в следственном комитете.

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