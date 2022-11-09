В нацпарке «Земля леопарда» в Приморье впервые обнаружили волка

Волк «попался» на юге Хасанского района. Фото: принтскрин видео, Пограничное управление ФСБ России

Впервые в одном из главных национальных парков Приморья – земле, славящейся опекой над тиграми и дальневосточными леопардами – заметили волка. Это произошло на юге территорий ФГБУ в Хасанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе «Земли леопарда».

Специалисты пришли к предварительному выводу, что заход волка-одиночки – случайность. Дело в том, что здесь живет амурский тигр – прямой конкурент этого хищника. Более того, волка на этих землях долгие века истребляли люди. О возвращении этих животных говорить пока рано – утверждать это можно будет, когда специалисты заметят в здешних землях его сородичей.

– Рядом расположены приграничные зоны Китая и Кореи. Ученые обеих стран отметили, что присутствие волков на изучаемых ими территориях пока не отмечается. Зверь мог прийти с севера, со стороны Уссурийского городского округа, – рассказали в пресс-службе нацпарка.

Запечатлеть прогулку волка удалось Пограничному управлению ФСБ России по Приморью. Однако напомним, что и у нацпарка организована собственная сеть фотоловушек. Наблюдение за леопардами и тиграми ведется больше десяти лет. Лучшие кадры показывали на выставках.

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