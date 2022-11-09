В качестве плохого примера спикер приводит первый этап инвестиционных квот. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбацкое сообщество Приморья выступает против второго этапа инвестиционных квот на добычу морских биоресурсов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края Георгий Мартынов. По его словам, данная мера не позволит флоту развиваться и только ухудшит состояние отрасли в ближайшем будущем, предоставив возможность монополистам вытеснить с рынка рыбодобывающие предприятия.

Туманные перспективы

Георгий Мартынов видит перспективы развития флота на Дальнем Востока достаточно размытыми и туманными. В качестве плохого примера спикер приводит первый этап инвестиционных квот, который начался в 2017 году. Тогда предприятия получили 20% общего допустимого улова (ОДУ) сельди и минтая под обязательства покупки новых рыболовных судов и строительства перерабатывающих заводов. В 2019-м разыграли 50% квот на краба – на не менее, чем 1000 тонн. Эксперт признается, что такой объем абсолютно неподъемный для малого и среднего бизнеса.

– Эти лоты были реализованы. Стоимость составляла от 1,5 до 6 миллиардов рублей, и к этому нужно построить в течение пяти лет пароход. Его стоимость примерно 2 миллиарда рублей. <…> Когда вступал первый этап, нас уверяли, что краб должен поступать на внутренний рынок. Что произошло сейчас? Себестоимость краба в связи с аукционами и строительством флота значительно возросла, а реализация варено-мороженого продукта встала напрочь. Потому что основные потребители – США и Япония – сегодня отказались принимать продукцию из РФ. Казалось бы: поставьте его на внутренний рынок! Но по такой цене, даже себестоимости наши торговые сети просто не берут.

Сегодня перед компаниями-участниками аукционов стоит не решаемая задача – построить 55 крупнотоннажных судов. Ресурсов под это дело нет, возможностей его реализовать – тоже. Чтобы понять сумму финансирования: крупнотоннажное судно стоит не менее 100 миллионов долларов. Мартнов подчеркивает, что строительство флота на данный момент практически парализовано.

– Сегодня проходит достаточно сложный процесс в судостроительной сфере. Во-первых, наши верфи не готовы: крупнотоннажный флот в РФ и СССР практически никогда не строился. Поэтому наши предприятия заказывали проекты у иностранных компаний, следовательно, на пароходах стоит только зарубежное оборудование. И теперь в условиях санкций достроить эти корабли не представляется возможным.

Георгий Мартынов в гостях у «Комсомольской правды» Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Снимать сливки» будут богачи и государство

В следующем году федеральное министерство сельского хозяйства хочет отдать под инвестиционные квоты еще 24% ОДУ сельди и минтая. В том числе планируется разыграть оставшиеся у компаний 50% квот на краба и 100% дальневосточных моллюсков. В ведомстве надуются, что мера принесет бюджету страны добротные 200 миллиардов рублей, к тому же участников рынка обяжут вложить в строительство судов, заводов и прочих объектов еще 300 миллиардов. И в этих непростых условиях рыбодобывающие организации вовлекают во второй этап.

– Это все приведет к тому, что флот мы так и не достроим, предприятия еще сильнее закредитуются, сумеет участвовать в аукционах лишь очень ограниченное количество предприятий – супербогатые люди. Банки начнут отзывать свои средства у компаний, потому что у большинства из них просто не будет залоговой массы. <…> Вся та продукция, которую выпустят в результате инвестквот, она будет супердорогая. Она, наверное, будет неплохого премиального качества, но вся ориентирована за рубеж.

Что делать?

По мнению собеседника, объемы квотируемых морепродуктов и так осваиваются на 100% уже имеющимся флотом. Он называет ресурсы «высоколиквидными и жирными кусками». Однако чтобы отрасль развивалась необходимо проводить аукционы под другие продукты, строить то, что строиться и увеличивать ставки.

– Подошла огромная масса дальневосточной сардины, иваси и ставриды – примерно в 1 миллион тонн. За счет нее можно было увеличить российский вылов. Но, к сожалению, ни Росрыболовство, ни правительство страны к этому объему никакого интереса не проявляют. <…> У нас отсутствует среднетоннажный флот, мы его не строим. Хотя как раз эти суда на российских верфях можно было бы легко создавать. Надо строить плавбазы и заводы. Да, это сложно. Но именно такой процесс увеличит российский вылов. <…> Если государству очень нужны деньги, мы предлагаем увеличить ставки платы за водные биологические ресурсы. Она повышается в разы. Эта сумма вполне перекроет тот объем средств, которые дают аукционы.

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