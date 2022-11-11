Минобразования Приморья: Патриотическое воспитание – важнейший аспект обучения детей

Мероприятие прошло в Приморском институте развития образования. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

Образование детей – это сложный и важный процесс, причем не только для родителей, которые рассказывают о добре и зле, но и для педагогов детских садов, школ и сотрудников профессионального образования. В Приморском институте развития образования во Владивостоке 11 ноября состоялся межрегиональный семинар Дальневосточного федерального округа «Программирование воспитания в образовательных организациях».

С приветственным словом перед гостями выступила первый заместитель министра образования Приморья Ирина Бушманова:

– Тема воспитания идет красной нитью через все направления образовательной политики Приморского края и Российской Федерации. Здорово, что сегодня собрались работники организаций дошкольного, общего и профессионального образования. Ведь в нашей работе очень ценно обмениваться опытом и обретать новые знания.

первый заместитель министра образования Приморья Ирина Бушманова. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

Один из важных аспектов в обучении детей – это патриотическое воспитание. Подробнее о нем рассказала заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская:

– Сегодня не самое простое, но интересное время, когда мы должны понимать, что делать, чтобы в будущем избежать ошибок. Мы определи точку, от которой нам надо отталкиваться – это наши военные. Мы начали активно привлекать их и общественные организации, например, совет ветеранов, чтобы воспитательная работа стала эффективнее.

Наталья Василянская и заместитель директора по научной работе Института воспитания Оксана Шестакова. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

По словам Натальи Василянской, приморская молодежь активно принимала участие в проекте «Zарница», погружалась не только в военно-спортивную игру, но и глубже изучала историю края. К тому же на полигоне они занимались с сотрудниками МЧС, УСВД, военнослужащими 5-1 армии, ТОФ, пограничками. Вместе с ними ребята занимались на полигоне, а вечером за костром обсуждали патриотизм, а также пели песни о России.

В рамках другого проекта «Герои среди нас» подростком рассказывали о том, кто же такой герой – человек, который спас тонущего друга, или военнослужащий, который защищает мирную жизнь Донбасса, и о том, как воспитать в себе качества сильного и мужественного человека.

Педагогам рассказали о нескольких патриотичных проектах. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

Конечно, педагог должен не только воспитать в своих подопечных патриотизм, но и помочь им реализовать себя в будущем. По словам Заместителя министра образования, в Приморье много больших промышленных предприятий, хорошо развито лесное и сельское хозяйство, поэтому ребята смогут найти свое место в жизни и стать профессионалами в своем деле.

Педагогам важно не только воспитать детей, но и помочь определиться с их будущем. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

После пленарного заседания для педагогов организовали семинары, во время которых им подробнее рассказали о программах воспитания. Мероприятие разделили на три секции для специалистов дошкольного, общего и профессионального образования. Своим опытом с приморскими наставниками поделились сотрудники ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».

Оксана Шестакова выступила спикером на одной из секций. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

Семинар прошел в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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