На забег пришли не только взрослые, но и дети. Фото: Вадим ПОПОВ

В последний выходной зимы, 26 февраля, во Владивостоке завершился лыжный сезон. В честь этого события на острове Русский был организован костюмированный забег. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди в очереди за лыжами. Фото: Вадим ПОПОВ

Участвовать могли все желающие. Фото: Вадим ПОПОВ

Стартовало мероприятие в 12:00 на трассе спортивной площадки «Русская лыжня». Участие в костюмированном забеге приняли не только взрослые, но и дети. От обилия ярких и порой необычных нарядов разбегались глаза. Здесь встречались и семейные пары в деловых костюмах, участницы в красочных русских народных нарядах. Посоревноваться пришли и герои сказок, известных мультсериалов: ведьмы и черти, единороги, знаменитый покемон Пикачу и Дед Мороз.

Стартовал забег в 12:00. Фото: Вадим ПОПОВ

Были на мероприятии рогатые духи. Фото: Вадим ПОПОВ

И колдуньи. Фото: Вадим ПОПОВ

Некоторые пришли в деловых костюмах. Фото: Вадим ПОПОВ

Участницы в традиционных русских нарядах. Фото: Вадим ПОПОВ

Сказочный единорог с пиратом. Фото: Вадим ПОПОВ

Смельчаки же и вовсе явились без теплой верхней одежды, в одних футболках, а кто-то решил устроить себе процедуру закаливания и обтерся холодным снегом.

Некоторые решили устроить себе процедуры закаливания. Фото: Вадим ПОПОВ

Сложно понять: то ли елочка, то ли пришелец. Фото: Вадим ПОПОВ

Красные костюмы так и приковывают к себе взгляд. Фото: Вадим ПОПОВ

Среди участников можно было встретить и известного покемона. Фото: Вадим ПОПОВ

После 26 февраля прокатиться на трассе можно только со своим снаряжением, а график работы лыжни будет зависеть от погоды.

После закрытия сезона прокатиться на трассе можно только со своим снаряжением. Фото: Вадим ПОПОВ

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