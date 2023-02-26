На забег пришли не только взрослые, но и дети.
Фото: Вадим ПОПОВ
В последний выходной зимы, 26 февраля, во Владивостоке завершился лыжный сезон. В честь этого события на острове Русский был организован костюмированный забег. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Люди в очереди за лыжами.
Фото: Вадим ПОПОВ
Участвовать могли все желающие.
Фото: Вадим ПОПОВ
Стартовало мероприятие в 12:00 на трассе спортивной площадки «Русская лыжня». Участие в костюмированном забеге приняли не только взрослые, но и дети. От обилия ярких и порой необычных нарядов разбегались глаза. Здесь встречались и семейные пары в деловых костюмах, участницы в красочных русских народных нарядах. Посоревноваться пришли и герои сказок, известных мультсериалов: ведьмы и черти, единороги, знаменитый покемон Пикачу и Дед Мороз.
Стартовал забег в 12:00.
Фото: Вадим ПОПОВ
Были на мероприятии рогатые духи.
Фото: Вадим ПОПОВ
И колдуньи.
Фото: Вадим ПОПОВ
Некоторые пришли в деловых костюмах.
Фото: Вадим ПОПОВ
Участницы в традиционных русских нарядах.
Фото: Вадим ПОПОВ
Сказочный единорог с пиратом.
Фото: Вадим ПОПОВ
Смельчаки же и вовсе явились без теплой верхней одежды, в одних футболках, а кто-то решил устроить себе процедуру закаливания и обтерся холодным снегом.
Некоторые решили устроить себе процедуры закаливания.
Фото: Вадим ПОПОВ
Сложно понять: то ли елочка, то ли пришелец.
Фото: Вадим ПОПОВ
Красные костюмы так и приковывают к себе взгляд.
Фото: Вадим ПОПОВ
Среди участников можно было встретить и известного покемона.
Фото: Вадим ПОПОВ
После 26 февраля прокатиться на трассе можно только со своим снаряжением, а график работы лыжни будет зависеть от погоды.
После закрытия сезона прокатиться на трассе можно только со своим снаряжением.
Фото: Вадим ПОПОВ
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