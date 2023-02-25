Приключение, наполненное адреналином: во Владивостоке дайверы со всего мира встретились, чтобы узнать, кто из них лучше ориентируется в холодной воде под толстым слоем льда

Эти уникальные соревнования проходят только во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Этим людям не страшен ни мороз, ни глубина, ни толстый слой льда над головой, когда они погружаются под воду, где видимость есть только на расстоянии вытянутой руки. Вновь лучшие из лучших дайверов встретились во Владивостоке на девятых «Международных подводных играх». Приключение, наполненное экстримом и адреналином стало доброй приморской традицией. Рассказываем, как уже девятый год подряд смельчаки делают глубокий вдох и погружаются под лед.

Под водой почти ничего не видно, поэтому дайверы ныряют с компасом. Фото: Вадим ПОПОВ

Спортивной ареной для участников на два дня (25 и 26 февраля) стала ледовая акватория яхт-клуба «Семь футов» (улица Лейтенанта Шмидта, 17). Under Ice Games – это, в первую очередь, вызов для профессионалов. Аналогов этого чемпионата нет не только в России, но и в других странах. Для участия в соревнованиях дайверам необходимо иметь категорию «Ice Diver». За восемь лет в состязаниях приняли участие более 200 профессионалов. Постоянный участник – Ахмед Габр из Египта вновь прибыл испытать свои силы. Между прочим, Ахмед обладатель мирового рекорда по погружению на 332 метра. После такой опасной глубины русский мороз иностранца совсем не пугает.

Всех участников страхуют водолазы. Фото: Вадим ПОПОВ

У каждого дайвера свой маршрут, который проще преодолеть с компасом в руках. Расстояние между контрольными точками небольшое, если смотреть на них на поверхности. Иная ситуация, когда ты находишься подо льдом. Многие аквалангисты сбиваются и подплывают не к заданному бую. Свою роль здесь играет и ледовый щит над головой. Тем не менее организаторы уделили большое внимание безопасности. На протяжении двух дней рядом с местом проведения соревнований будет дежурить карета скорой помощи, а участников будут страховать водолазы.

Как водичка? Фото: Вадим ПОПОВ

Для гостей и зрителей соревнований предусмотрена развлекательная часть: керлинг на льду, гигантский боулинг, семейные состязания. Также предусмотрены горячий чай и фотозоны с элементами подводного мира и полюбившимся всем «водолазом Петровичем». По традиции приморцев развлекал талисман турнира – очаровательный тюлень в полосатом шарфике. Кстати, в этом году он был не один, к нему присоединился амурский тигр в маске для подводного плавания. Очень подходящий аксессуар для тематики мероприятия.

Талисманы соревнований. Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, что 25 февраля состоялся лишь первый этап соревнований. 26 февраля финалисты покажут свой результат, пройдет торжественное закрытие мероприятия, судьи подведут итоги, а далее следует церемония награждения и праздничный банкет.

Гости могли сделать снимки на память. Фото: Вадим ПОПОВ

У каждого дайвера свой маршрут. Фото: Вадим ПОПОВ

Дайверы со всего мира прибыли во Владивосток, чтобы испытать свои силы. Фото: Вадим ПОПОВ

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