Рекордную в России сумму МРОТ установят в дальневосточном регионе

Сейчас МРОТ в крае превышает 40 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда, и с 2024 года он возрастет на 18,5% – с 16,2 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Губернатор Камчатки Владимир Солодов порекомендовал увеличить МРОТ в крае до 50 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во многих районах полуострова МРОТ с учетом «северных» надбавок увеличится до 50 тысяч рублей, в Корякском автономном округе – до 53,8 тысячи рублей, в Алеутском муниципальном округе – до 57,7 тысячи рублей.

– Это большая поддержка для наших граждан и серьезное решение, которое будет реализовано Правительством Российской Федерации. Оно потянет за собой и повышение иных выплат, и необходимость индексации для других категорий наших работников. Поэтому здесь нужно внимательно просчитать необходимые ресурсы, – добавил Владимир Солодов.

Губернатор края поручил председателю регионального правительства вместе с министерством финансов проработать все вопросы по этой теме. Сейчас МРОТ на Камчатке составляет 42,2 тысячи рублей, в Корякском округе – 45,4 тысячи рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48,7 тысячи рублей.

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