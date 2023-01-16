В Приморском крае увеличили МРОТ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения увеличили в Приморье. Выросла также и минимальная зарплата. Постановление об этом вышло 1 января 2023 года, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве труда и социальной политики рассказали, что теперь величина прожиточного минимума на душу населения составляет 17 106 рублей. Для трудоспособного населения – 18 646 рублей, для пенсионеров – 14 711 рублей, а для детей – 18 210 рублей.

– На основании размера прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения рассчитывается среднедушевой доход семьи при назначении отдельных мер социальной поддержки, например, для многодетных. В зависимости от установленного прожиточного минимума назначаются детские и отдельные социальные выплаты, – добавила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Стоит отметить, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в Приморье развен 16 242 рубля. Применяется МРОТ для регулирования оплаты труда и опеределения пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и так далее.

Напомним, «Комсомолка» писала, что универсальное пособие для семей с детьми введут в крае. Получить его смогут те, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Помощь составит 18 тысяч рублей на каждого ребенка.

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