«Мандариновое настроение» к нам приходит

Собери мандарины и получи призы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дорогие читатели, «КП – Владивосток» объявляет конкурс! Абсолютно новогодний, яркий и ароматный – «Мандариновое настроение». Условия крайне просты.

С 16 ноября по 14 декабря в еженедельных выпусках «Комсомольской правды» мы будем публиковать карточку с изображением символа Нового Года – мандарина!

Вы должны собрать количество карточек, совокупный вес которых равен не менее 11 (одиннадцати) килограммам, и отправить или принести их в конверте в редакцию по адресу: Владивосток, улица Лазо, 8, пятый этаж или же выслать на электронную почту konkursvl@phkp.ru.

Важно!

- Мы принимаем письма до 13 часов 16 декабря.

- Имена победителей опубликуем 19 декабря на сайте, а 21-го в газете.

- Призы победителям мы вручим с 19 по 23 декабря.

Победителей будет целых пять человек, у которых номинал карточек с изображением мандарина равен наибольшему весу в килограммах, путем выбора случайных чисел с применением программы «RandStaff».

Все участники акции награждаются поощрительными подарками в виде книг издательского дома.

С Положением о конкурсе вы можете ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

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