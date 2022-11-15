Китов добывают караванами из судов. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей МАРЧЕНКО

Коренные народы Чукотки употребляют в пищу мясо китов годами. Как известно, у этносов есть квоты на добычу этих мормлеков-исполинов. Вековая традиция привела к странному открытию – проблеме «вонючих» китов. Охотники заметили, что мясо некоторых добытых животных отдает медицинском запахом, да и на вкус... Не очень. Ученые бились друг с другом различными гипотезами. Специалисты нацрпарка «Берингия» на Чукотке, которые часто работают в непосредственной близости с могучими животными, считают, что нашли ответ. Об этом сообщили в пресс-службе организации:

– Гипотезы, объясняющие это явление, варьировались от биотоксинов до разливов нефти. С 2020 года этой проблемой занимаются сотрудники национального парка «Берингия» и Московского государственного университета.

Итак, более 500 соединений «смрадных» органических соединений были проанализированы. Подозреваемым, считают ученые, оказался 2,6-дибромфенол, отличающийся йодом в составе и йодоморфным запахом. Уровень этого специфического вещества оказался в 500 раз выше во внутренностях китов-«вонючек».

Однако на этом этапе исследования биологи «притормозили». Чтобы узнать, почему бромфенола в некоторых китах так много, потребуются дополнительные исследования. Изучить нужны желудки китов, их рацион и анализ вещества в организмах, которых едят эти млекопитающие, рассказала Ольга Филатова, доктор биологических наук и специалист по связям с общественностью нацпарка. Но гипотезы есть и сейчас.

Основной пищей серых китов на восточной Чукотке являются рачки-бокоплавы и многощетинковые черви. Последние как раз обладают высоким содержанием бромфенолов.

– <...> Мы встретили одного знакомого кита, который в прошлом году «вонял», а в этом году его выдох был самым обычным. При этом другой прошлогодний «вонючий» мормлек не утратил свой необычный запах. Это говорит о том, что «смрад» может как сохраняться на протяжении нескольких лет, так и исчезать, но имеющихся наблюдений пока недостаточно, чтобы объяснить, с чем это связано, – подчеркнули научные сотрудники нацпарка.

Ученым необходимо заняться созданием каталога китов – «вонючек». Для этого сотрудникам в буквальном смысле придется понюхать каждого. И вряд ли аромат будет таким, который, по правилам этикета, принято «слушать». Помешать может и не подходящий по направлению ветер, и расстояние до животного. В конце концов, кит просто может выдохнуть не в сторону судна научного сотрудника. Поэтому поставленная задача сопряжена с рядом рисков.

Такой каталог поможет, к слову, даже морским зверобоям. Охотникам кита – «вонючку» удается определить только после его добычи. Употреблять такое мясо нельзя. Бесполезный ущерб популяции китовых, напомним, может рассматриваться как преступление. Село останется без нескольких тонн мяса, а мормлеки бессмысленно лишатся члена семьи. По итогам сезона ученые познакомили охотников с новым каталогом и методом фотоидентификации китов по рисунку на хвосте. Такую методологию уже используют западные ученые.

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