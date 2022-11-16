Экспортер года Wooden Map: карты морских глубин, сделанные во Владивостоке, украшают дома и офисы по всему миру

Учредители компании Wooden Map Андрей Шульга, Глеб и Олег Зеленовы. Фото: предоставлено Wooden Map

По итогам регионального конкурса «Экспортер года» среди малого и среднего бизнеса компания Wooden Map стала победителем в сфере промышленности. Компания производит батиметрические карты из березовой фанеры. Объемные многослойные карты с визуальным эффектом морских глубин и рельефа земли продаются в сувенирных магазинах в 13 регионах России и Гонконге. По индивидуальным заказам Wooden Map работает с клиентами со всего мира.

– Обычно, говоря «промышленность», многим видится, что речь идет о тяжелом производстве или станкостроении. В нашем случае на конкурсе пришлось оценивать очень творческий и комплексный продукт. Производство товаров из дерева с высокой степенью переработки является перспективной точкой роста для экспортеров леса. Расширяя ассортимент продукции, приморская компания Wooden Map может увеличить свою востребованность за рубежом. Центр поддержки экспорта, со своей стороны, всегда рад помочь найти новых партнеров или представить продукцию на международных выставках, – прокомментировала итоги конкурса директор Центра поддержки экспорта Приморского края Екатерина Соколова.

СВОЕ МОРЕ НА КАРТЕ

Эта бизнес-история началась случайно десять лет назад. Друзья детства Андрей Шульга и Глеб Зеленов купили лазерный станок, чтобы производить резные чехлы для смартфонов. Старший брат Глеба Олег в это время увлекся яхтингом и попросил ребят сделать морскую карту Владивостока. 22-летние предприниматели заказ выполнили и эксперимента ради взяли деревянную карту с собой на маркет Creative Spot. Выяснилось, что на оригинальный предмет интерьера есть «живой» спрос, а ниша не занята.

– Прямых конкурентов у нас нет до сих пор. Но они появляются эпизодически, и в России тоже. Пытаются нас копировать. Есть ребята в Канаде, они делают батиметрические карты канадских озер. Мы долго не могли понять, почему только озера. А потом выяснили, что в Канаде в свободный доступ выложены файлы карт всех озер с глубинами. Загружаешь их в станок, режешь, склеиваешь, раскрашиваешь. У нас немного дольше происходит процесс, потому что мы все отрисовываем сами с настоящих карт, каждый слой делаем сами. Но зато можем изготовить объемную карту любой местности, – рассказывает Андрей Шульга, соучредитель и директор по развитию компании Wooden Map.

Цех работает как по индивидуальным заказам, так и на серийный выпуск деревянных карт и часов. Ко Дню нефтяника, например, изготовили 950 часов с изображением города-порта Находка по заказу нефтяной компании. Самая большая карта, сделанная в Wooden Map, имеет размеры семь на два с половиной метра. Панно-полиптих, состоящее из 14 карт, заказало дизайнерское бюро из Гонконга. Сейчас панно украшает лобби нового отеля Hyatt в китайском городе Шэньчжэнь.

Один из самых волнительных заказов, как говорят в Wooden Map, поступил из Японии. Семейная пара давно мечтала о собственном доме, и когда, наконец, они его построили, то попросили мастеров из Владивостока изготовить объемную карту мира для украшения гостиной.

Панно-полиптих 7х2,5 метров, сделанное во Владивостоке, украшает отель Hyatt (Шэньчжэнь, Китай). Фото: предоставлено Wooden Map

НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Батиметрические карты, сделанные во Владивостоке, экспортируются в Японию, Китай, США, страны ЕС, Великобританию, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию... Однако, по словам соучредителя компании Андрея Шульги, после того как были заблокированы популярные социальные сети, и в России перестали работать международные платежные системы, количество заказов от иностранных клиентов резко сократилось. Компания ищет способы, как обойти санкции, и выстраивает новые маршруты для экспорта своей продукции.

– Мы сейчас зарегистрировали ИП в Армении, открываем счет и будем через Армению работать на иностранную аудиторию. Потому что нам это интересно. Мы видим потенциал в своем продукте. Будем опять запускаться на eBay и Amazon, где мы раньше продавали, – считает соучредитель Wooden Map. – В Центре поддержки экспорта нам помогают найти новых иностранных партнеров. Дали много контактов по Турции, помогли провести переговоры. Пока до дела не дошло, но отпускать это не собираемся. Тем более у нас один сотрудник собирается в Турцию, поэтому, можно сказать, что у нас там будет свой представитель. Просто так мы его не отпустим.

Павильон Wooden Map на выставке Christmas Box.Podarki-2022 в «Крокус Экспо». Фото: предоставлено Wooden Map

С 2016 года Wooden Map постоянный участник международных выставок сувенирной продукции. Последние два года расходы на аренду выставочных площадей и строительство павильона помогает оплатить Центр поддержки экспорта Приморского края. По словам руководителя Wooden Map, «для компании это хорошее подспорье». В сентябре 2022 года объемные карты морских глубин представили на выставке Christmas Box.Podarki в «Крокус Экспо». На этот раз привезли образцы новой продукции для детей – объемные деревянные пазлы-карты планеты Земля и Солнечной системы.

– Мы выросли у моря и дарим другим людям мечту о море, о свободе. Неважно, какой человек национальности, в какой стране он живет. Мы здесь, во Владивостоке, а наши карты создают для людей на другом конце света приятные впечатления – это вдохновляет преодолевать все сложности, – поделился Андрей Шульга.

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