В сети представили видеопрезентацию города-спутника Владивостока с рыбным рынком и яхтенной мариной

Мультипликационный парк города-спутника. Фото: принтскрин видео.

Планируемый город-спутник вокруг столицы Приморья на территории ТОР «Надеждинская» обзавелся каналом Rutube и показал ошеломляющую видеопрезентацию самого себя. Название и мастер-план агломерации (куда, вероятно, войдет и спутник) еще только разрабатывают, но амбиции градостроителей своим масштабом «разорвали» трехминутный ролик. Вопросов к проекту еще много, однако презентация, определенно, достойна внимания приморцев. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует известные детали о новом городе для «комфортной и интересной жизни».

Напомним, предварительный мастер-план представили на ВЭФ-2022. Проектировщики из Санкт-Петербурга показали свое видение территории с новым деловым центром и набережной, образовательными учреждениями и яхт-клубом. При этом, как ранее писала «КП», задумке не так давно не хватало грамотно спланированного бюджета. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказывал редакции, что деньги, которые планируется потратить на проект, нужно пересчитать.

Территория развернется на площадках «Де-Фриз», «Байкал» и «Спутник» на 1370 гектаров, следует из обновленной информации. Производственные мощности для нового города-спутника обустроят в ТОР «Надеждинская» между зонами городского отдыха. Масштабы будущего города-миллионника, вероятно, только продолжают расти. В сентябре 2021 года было известно лишь о 383 гектарах, которые «заложили» под проект.

Во Владивостоке благодаря городу-спутнику появятся: яхтенный клуб (марина), школа парусного спорта, причал для судов, академия тенниса, площадки для скейтинга и велоспорта, центр единоборств, триатлон-центр, бассейны и даже лыжная база.

Застройка в «безопасном» городе будет малоэтажной и среднеэтажной, а неназванные объекты профессионального образования, говорится в видеоролике, обретут современные кампусы для студентов. Среди культурных объектов будут амфитеатр, инсталляции, лицей искусств, для досуга и отдыха будут доступны спа, санатории, центр конного спорта и другие места.

Транспортные связи в проекте. Фото: принтскрин видео, Rutube

Связь территорий должна будет обеспечиваться транспортным каркасов, изящные паутины которых растянулись по всей карте будущего проекта. Движение обеспечат несколько видов общественного транспорта. Однако его в визуализации проекта пока не показали.

Напомним, спутник войдет Владивостокскую агломерацию вместе с дальневосточным центром, Артемом и Большим Камнем. Информация о правовом статусе и названиях будущего города-миллионника пока разнится. В производственных площадках планируют разместить до 80 тысяч человек (60 тысяч рабочих мест), но общая численность жителей спутника в ролике не озвучена.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.