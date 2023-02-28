Крупнейший в России «сухой порт» появится в Артеме в 2024 году

Запустят его в эксплуатацию в сентябре 2024 года во время ВЭФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортно-логистический и общественно-деловой центры построят в Приморье в ближайшие несколько лет. Именно поэтому в Артеме появится крупнейший в России «сухой порт», запуск которого пройдет в 2024 году, а во Владивостоке – восьмиэтажный бизнес-центр со 163 парковочными местами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рассмотрели проекты на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Как сообщили в правительстве края, «сухой порт» является высокотехнологическим комплексом, состоящим их современной железнодорожной, термиальной, складской и таможенной инфраструктуры. Проект является приоритетным, а запустят его в сентябре следующего года во время Восточного экономического форума.

– Транспортно-логистический центр в Артеме станет крупнейшим «сухим портом» в России, предоставляющим грузовладельцам логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. Он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока, – отметил генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Он добавил, что инвестиции составят более 15 миллиардов рублей, а в крае появится около 550 новый рабочих мест, поэтому проект направлен на социально значимый эффект.

Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, государственный проект дает возможность увеличить перевозки контенейров с трех до семи тысяч в сутки:

– Сейчас готовится план социально-экономического развития Приморского края, который в большей степени касается инфраструктуры, связанной с погранпереходами, портами, экспортно-импортных операций.

Глава региона также поручил создать рабочую группу по строительству «сухого порта» в Артеме и подчеркнул, что все данные социально-экономического развития находятся на контроле у правительства РФ.

На заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику края также рассмотрели проект строительства общественно-делового центра с парковочными местами во Владивостоке. Находиться восьмиэтажное здание с четырехуровневым подземным паркингом будет на улице Бестужева.

По словам заместителя генерального директора по строительству ООО СП «Строитель» Сергея Доманчука, инвестиции в проект составят более 500 миллионов рублей. Он добавил, что также планируется благоустроить прилегающие территории, расширив пешеходные зоны со стороны центра вдоль улиц Бестужева и Захарова.

Следует отметить, что участники заседания единогласно одобрили оба проекта и признали и приоритетными.

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