Новый рыбный порт появился в Приморье

Завод «Доброфлота» по производству гофротары. Фото: Мария КАЮРОВА

В Приморье ввели в эксплуатацию новый порт, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на ТАСС. Большой логистический комплекс «Южная Лифляндия» появился на территории опережающего развития «Большой Камень». Объем капиталовложений превышает 1 миллиард рублей.

Рыбный терминал ГК «Доброфлот» полноценно заработал в пятницу, 28 октября. Он оборудован контейнерной площадкой на 500 TEU (двадцатифутовая эквивалентная единица измерения грузоподъемности) и тремя собственными ж/д ветками.

Также в инфраструктуру пункт-порта входит глубоководный причал, реконструированный в 2021-2022 годах. Конструкция длиной 120 метров позволяет принимать рефрижераторы грузоподъемностью 5,5 тысяч тонн и другие суда осадкой до семи метров.

На территории обустроен холодильный и сухой склады. Первый разделен на девять морозильных камер, в каждой из которых может храниться 1,5 – 2 тысяч тонн любого вида морепродуктов. Общая вместимость –15 тысяч тонн рыбопродукции. Второй склад занимает площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Логистический терминал имеет аккредитации на отправку рыбопродукции в 20 государств. Изменения, связанные с вводом в эксплуатацию, уже внесены ФГУ «Администрация морского порта «Находка» в реестр.

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