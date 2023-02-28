«Редановцев» легко узнать среди толпы по одежде. Фото: vk.com/bear_freddie.

В России появилось новое молодежное движение, именуемое ЧВК «Редан». Узнать представителей этой группы довольно легко – черные толстовки с 12-лапым пауком и четверкой на спине насекомого, клетчатые штаны. В основном это подростки, среди интересов которых – аниме да видеоигры. Набор стандартный, при этом на подобные хобби часто жалуются родители и политики: мол, все беды из-за компьютеров. Ранее об этой субкультуре никто ничего не знал, но скандалы, связанные с импровизированным ЧВК, обеспечили популярность на всю страну. Штабы «редановцев» есть почти во всех городах страны, и города Дальнего Востока не стали исключением – хватило пары дней, чтобы и группа ненавистников собрала собственную коалицию. О деятельности субкультуры в Приморье «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали обе стороны конфликта. К счастью, борьба пока ведется лишь на просторах сети.

КТО ТАКИЕ «РЕДАНОВЦЫ»?

В лучах славы участники этого движения начали купаться после драки в московском ТЦ «Авиапарк». Конфликт вспыхнул из-за одного случая. К так называемым неформалам пристали спортсмены, которым не понравился внешний вид школьников, однако «редановцы» смогли дать отпор обидчикам.

После этого случая драки между подростками начались и в других городах, например, в Санкт-Петербурге: потасовка произошла в ТЦ «Галерея», а размахивающих кулаками дебоширов задержал ОМОН. Сходка «редановцев» прошла и в Красноярске, но обошлось без кровопролития.

Откуда же взялось слово «Редан»? Корни, конечно, растут из очередного японского продукта. Это название преступной организации из аниме и манги Hunter x Hunter, у каждого участника этой группировки есть татуировка в виде 12-лапого паука – символ современной субкультуры. При чем здесь частная военная компания? Непонятно. Возможно, так дети хотели привлечь больше внимания к своему движению.

В социальных сетях администратор одного из пабликов ЧВК «Редан» рассказал, что символ насекомого относится не только к аниме, но и к коллекции бренда одежды, которая вышла еще в 2020 году.

КТО ИХ НЕНАВИДИТ?

После всей этой шумихи в социальных сетях стали появляться паблики по борьбе с ЧВК «Редан», один из таких штабов организовали и во Владивостоке. По информации, которая опубликована в группе, известно, что «редановцы» 26 февраля попытались взять «штурмом» ТЦ «Калина Молл».

– По достоверным данным, туда быстро прибыли наши оперативники, из-за чего вышеуказанная организация в ТЦ не явилась. Один из бойцов ЧВК «Редан» попытался забить «стрелу» [на жаргоне – «встреча» для выяснения отношений. Прим.ред] нашему человеку, но так и не явился. На данный момент ведется операция по выявлению точек противника, – такими сообщениями пестрит региональная группа.

Языковая стилистика антиредановцев, отметим, уникальна: помесь жаргонизмом с терминологией из учебника по военной тактике. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с администратором паблика «Штаб по борьбе с ЧВК «Редан», который рассказал, что филиал группировки во Владивостоке был создан буквально за два дня после ситуации в ТЦ «Авиапарк». По словам собеседника, у него есть свои «информаторы», которые рассказывают о будущих сходках подростков.

– Они гуляют по всему городу, но либо хорошо прячутся, либо ходят мелкими группами, из-за чего их сложно поймать. Мы видели их, но еще не предпринимали шагов. Как по мне, это обычные анимешники, которые насмотрелись мультиков и решили устроить свою недо-группировку.

В одном из Telegram-каналов, который также выступает против этой субкультуры, рассказали, что во Владивостоке подростки собираются не только в торговых центрах, но и в кофейнях на набережной Спортивной гавани, в общепитах. Одного из «редановцев» не так давно заметили возле популярного ресторана грузинской кухни. Подписчик рассказал «Комсомолке», что подростки пока ни на кого не нападали.

Участника движения заметили во Владивостоке на Харьковской. Фото: Социальные сети

«БОРЬБА ЗА СВОБОДУ СТИЛЯ» – МНЕНИЯ

Один из пабликов «ВКонтакте», посвященный «Редану», насчитывает 195 тысяч человек, среди них – 92 из Владивостока (на момент написания материала). Корреспондент редакции пообщался с участниками группы, хотя к самой субкультуре некоторые из них себя не относят. Приводим комментарии «редановцев» анонимно, так как речь о несовершеннолетних ребятах:

– Я не разжигаю конфликты, я просто за «Редан». Я считаю, что неформалы ничего плохого не сделали, это их выбор как одеваться, а «оффники» [субкультура любителей подраться - Прим.ред] первые налетели. Они же носят, что хотят, тогда почему другим нельзя? Когда это все началось, я не гуляла, поэтому не знаю. Но у меня есть знакомый, у него черные волосы, он ходил по «Калине Молл», и за ним увязались оффники.

– Вообще это не агрессивная группировка. Оффники бьют нефоров [представителей неформального внешнего вида - Прим.ред.], «редановцы» защищают себя и никого не трогают, они пытаются показать, что не надо бить людей за одежду и внешний вид;

– Я отношусь к «Редану» нейтрально, но есть злые ребята среди них. Для меня это субкультура, которая борется за свободу стиля. «Оригинальная» группировка, о которой все узнали 19 февраля, никого не трогает, но вот после шумихи появились и агрессоры.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Истерия, развернутая вокруг ЧВК «Редан», быстро набирает обороты и, естественно, не осталась без внимания властей. Ее прокомментировала исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она рассказала, что обратилась в суд с просьбой запретить группировку. В девиантном поведении подростков она обвиняет игры и японскую мультипликацию.

– Мы знаем, что этот жанр плохо влияет на детей и развивает агрессивность. После этого ребята начинают хулиганить или хуже: убивать людей. Ситуация в авиапарке, скорее всего, случилась из-за аниме. Общаюсь с коллегами из Лиги безопасного интернета по этому поводу. Мы будем делать все возможное, чтобы запретить эти экстремистские мультипликации. Также хотим обратиться в суд, чтобы запретить игру Dota 2, которая развивает жестокость и агрессивность. Именно те дети, которые играли в эту игру, сейчас состоят в фашистском движении «Редан» и издеваются над людьми.

Официально ни одного происшествия, связанного с этой субкультурой, в регионе не зарегистрировано. Об этом сообщила Ирина Сырова, начальник отдела информации УМВД Приморья.

Одно ясно точно. Желание насилия у подростков – будь-то «редановцы», их оппозиционеры, либо кто-то еще – не появляется из ниоткуда. Это влияние совокупности нескольких факторов: невнимания родителей, токсичного окружения, травли и буллинга. Мы подробно писали о том, как получить психологическую помощь во Владивостоке бесплатно. Если вы замечаете в себе пассивную агрессию, усталость или эмоциональную нестабильность, вы можете обратиться к специалисту. Телефон доверия кризисно-адаптационного центра 8 (423) 220-65-73 (круглосуточно).

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