Мужчина проехал на места предыдущих парковок, чтобы сделать фотографии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В конце февраля водитель из Владивостока Данил Приходько пожаловался в соцсетях, что получил за несколько минут 15 штрафов за неправильную парковку. Пришли «письма счастья» в личный кабинет на Госуслугах, а сумма задолженностей превышала 20 тысяч рублей. После огласки проблем в СМИ сотрудники «Цифрового Приморья» отреагировали на сложившуюся ситуацию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В компании отметили, что нарушения правил зафиксировал паркрайт в одной и той же зоне действия знака. Водитель оставлял свою машину практически всегда на одном месте на улице Семеновской. В январе – 11, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 30 числа, а в феврале – 1, 2, 6, 8, 9, 10 числа.

– Гражданин, безусловно, получит постановления и материалы фотофиксации нарушений почтой по месту регистрации в соответствии с законодательством. При подключении Госпочты сможет получать их и в электронном виде на портале Госуслуг, – добавили в пресс-службе «Цифрового Приморья».

Приморец отмечает, что парковался до линии парковки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Несмотря на официальный ответ организации, мужчина остался крайне недоволен. По словам водителя, штрафы «прилетели» 20 февраля, прошло больше недели, а постановлений и фото до сих пор нет.

– Я парковался за линией, которая обозначает конец платной парковки. Они сами ее обозначили, все четко видно. Даже сделал фото с датами, чтобы ее быстро не закрасили. До сих пор жду кадры и постановления. Если подтвердится, что машина стояла вне зоны платной парковки, то никаких штрафов и быть не может, – отметил Данил.

Водитель переживает, что во время разбирательств разметку сотрут. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Житель Владивостока сделал фото мест, где он парковался. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Перед публикацией мы показали кадры нескольким водителям города, чтобы спросить, кто прав в данной ситуации. Мнения приморцев разделились. В то же время от мужчины требуют заплатить более 22 тысяч рублей – точку в истории могут поставить лишь реальные кадры, которые якобы и зафиксировали нарушение. К слову, алгоритм назначения штрафов мы подробно описывали в прошлом материале – напомним, обжаловать решение комиссии можно только получив постановления, которых у Данила нет.

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