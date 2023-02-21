Приморцы продолжают жаловаться на работу платных парковок. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Водитель из Владивостока пожаловался на получение 15 штрафов за неправильную парковку. Пришли они в личный кабинет Госуслуг одновременно, а официальное постановление, возможность обжаловать, фото, место и время нарушения и вовсе отсутствовали. В службах пояснили: такова работа системы. Разбираемся в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пришли «письма счастья» днем 20 февраля. Причина – «нарушение порядка пользования платными парковками общего пользования». Дата первого штрафа –13 января (выходит, что прошло больше месяца), а на некоторых других она даже не проставлена. Кроме того, автомобилист уверяет, что официального постановления в приложении к сообщениям не было. Да и место, где стояла машина, до сих пор остается загадкой – владелец уже и забыл, где парковался в те дни. Герой истории, житель Владивостока Данил Приходько хотел обжаловать штрафы, но, как объяснили ему в службе поддержки сайта, сделать это невозможно из-за отсутствия фотографии. Однако, уточним, что эти кадры не привели и в письме.

В службе поддержки сайта мужчине помочь не смогли. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Получить информацию о штрафах, лично мне не удалось. На сайте ГИБДД информации так же нет. На скриншоте видно, что эти штрафы идут как «прочие начисления». На Госуслугах сейчас есть возможность только провести оплату и все, – рассказал «КП» приморский водитель.

Штрафы пришли водителю 20 февраля. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Данил предположил, что автомобиль сфотографировал паркрайт, когда машина была оставлена где-то недалеко от платной парковки. Не меньше шокировала мужчину и общая сумма штрафов – 22 500 рублей. Несмотря на это, никаких писем и уведомлений по месту прописки приморца не было.

КТО ВИНОВАТ?

Сотрудники «Цифрового Приморья» сообщили редакции, что получение большого количества штрафов за один день не связано с техническими неполадками, ведь выписывают их административные комиссии.

Автомобилист должен заплатить больше 20 тысяч рублей. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Следует отметить, что Данил сумел дозвониться до административной комиссии, которая выписала ему штраф. Однако ответ мужчину крайне удивил:

– Они сообщают, что механика такая. То есть штрафы приходя от любой даты, как пройдет момент обработки. Грубо говоря, накопилось десять штрафов, паркрайт проехал, данные обработались, а мне пришли все уведомления сразу на оплату. Постановления сами уже присылают позже по адресу прописки или в личный кабинет Госуслуг. Сейчас мне говорят, что это такая механика: «мы ничего с этим сделать не можем».

После прихода официальных постановлений у водителя есть 10 дней, чтобы обжаловать штрафы. Если этого не произойдет, то оплатить задолженности необходимо в течение двух месяцев, иначе делом заинтересуются судебные приставы.

– Я вчера читал соцсети. Люди платят, когда видят долг, а только потом уже начинают разбираться в этом. У меня товарищ также оплатил штраф, но не видел ни фотографий, ни постановлений, – добавил приморец.

Находятся задолженности в разделе «прочие начисления». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Штраф за неуплату парковки в столице Приморья составляет 1500 рублей, а за повторное нарушение – 3000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция обратилась в администрацию Владивостока. Там подтвердили, что собственнику машины, на которую наложен штраф, направляются документы – постановление, материалы фотофиксации с данными о месте и времени неправомерной парковки.

– В соответствии со статьей 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в судебном порядке в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Предварительно можно сделать вывод, что приморец стал жертвой технической ошибки. Однако ее наличие отрицают в службах, ведь, как уточнили в «Цифровом Приморье», такова работа комиссии. Сначала штраф – потом постановление, и только потом разбирательства. В общем, алгоритм работы платных парковок все еще нуждается в объяснениях. Как пояснили в мэрии, скорее всего, фото- и видеоматериалы Данилу все-таки пришлют. Пока остается только гадать, действительно ли приморец не виновен.

– Конечно, это очень неприятный для любого человека случай <...> Безусловно, необходимо проверить, не случился ли технический сбой. Но до сих пор ошибок не фиксировали, – добавили в пресс-службе городской администрации.

После обращения редакции на сайте мэрии появилась очередная памятка о правилах парковки. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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