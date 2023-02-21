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21 февраля 2023 8:55

«Мы ничего сделать не сможем»: за несколько минут приморец получил 15 штрафов за парковку на десятки тысяч рублей

Житель Владивостока рассказал, как минута парковки автомобиля стоила ему более 20 тысяч рублей
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Приморцы продолжают жаловаться на работу платных парковок.

Приморцы продолжают жаловаться на работу платных парковок.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Водитель из Владивостока пожаловался на получение 15 штрафов за неправильную парковку. Пришли они в личный кабинет Госуслуг одновременно, а официальное постановление, возможность обжаловать, фото, место и время нарушения и вовсе отсутствовали. В службах пояснили: такова работа системы. Разбираемся в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пришли «письма счастья» днем 20 февраля. Причина – «нарушение порядка пользования платными парковками общего пользования». Дата первого штрафа –13 января (выходит, что прошло больше месяца), а на некоторых других она даже не проставлена. Кроме того, автомобилист уверяет, что официального постановления в приложении к сообщениям не было. Да и место, где стояла машина, до сих пор остается загадкой – владелец уже и забыл, где парковался в те дни. Герой истории, житель Владивостока Данил Приходько хотел обжаловать штрафы, но, как объяснили ему в службе поддержки сайта, сделать это невозможно из-за отсутствия фотографии. Однако, уточним, что эти кадры не привели и в письме.

В службе поддержки сайта мужчине помочь не смогли.

В службе поддержки сайта мужчине помочь не смогли.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Получить информацию о штрафах, лично мне не удалось. На сайте ГИБДД информации так же нет. На скриншоте видно, что эти штрафы идут как «прочие начисления». На Госуслугах сейчас есть возможность только провести оплату и все, – рассказал «КП» приморский водитель.

Штрафы пришли водителю 20 февраля.

Штрафы пришли водителю 20 февраля.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Данил предположил, что автомобиль сфотографировал паркрайт, когда машина была оставлена где-то недалеко от платной парковки. Не меньше шокировала мужчину и общая сумма штрафов – 22 500 рублей. Несмотря на это, никаких писем и уведомлений по месту прописки приморца не было.

КТО ВИНОВАТ?

Сотрудники «Цифрового Приморья» сообщили редакции, что получение большого количества штрафов за один день не связано с техническими неполадками, ведь выписывают их административные комиссии.

Автомобилист должен заплатить больше 20 тысяч рублей.

Автомобилист должен заплатить больше 20 тысяч рублей.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Следует отметить, что Данил сумел дозвониться до административной комиссии, которая выписала ему штраф. Однако ответ мужчину крайне удивил:

– Они сообщают, что механика такая. То есть штрафы приходя от любой даты, как пройдет момент обработки. Грубо говоря, накопилось десять штрафов, паркрайт проехал, данные обработались, а мне пришли все уведомления сразу на оплату. Постановления сами уже присылают позже по адресу прописки или в личный кабинет Госуслуг. Сейчас мне говорят, что это такая механика: «мы ничего с этим сделать не можем».

После прихода официальных постановлений у водителя есть 10 дней, чтобы обжаловать штрафы. Если этого не произойдет, то оплатить задолженности необходимо в течение двух месяцев, иначе делом заинтересуются судебные приставы.

– Я вчера читал соцсети. Люди платят, когда видят долг, а только потом уже начинают разбираться в этом. У меня товарищ также оплатил штраф, но не видел ни фотографий, ни постановлений, – добавил приморец.

Находятся задолженности в разделе «прочие начисления».

Находятся задолженности в разделе «прочие начисления».

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Штраф за неуплату парковки в столице Приморья составляет 1500 рублей, а за повторное нарушение – 3000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция обратилась в администрацию Владивостока. Там подтвердили, что собственнику машины, на которую наложен штраф, направляются документы – постановление, материалы фотофиксации с данными о месте и времени неправомерной парковки.

– В соответствии со статьей 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в судебном порядке в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Предварительно можно сделать вывод, что приморец стал жертвой технической ошибки. Однако ее наличие отрицают в службах, ведь, как уточнили в «Цифровом Приморье», такова работа комиссии. Сначала штраф – потом постановление, и только потом разбирательства. В общем, алгоритм работы платных парковок все еще нуждается в объяснениях. Как пояснили в мэрии, скорее всего, фото- и видеоматериалы Данилу все-таки пришлют. Пока остается только гадать, действительно ли приморец не виновен.

– Конечно, это очень неприятный для любого человека случай <...> Безусловно, необходимо проверить, не случился ли технический сбой. Но до сих пор ошибок не фиксировали, – добавили в пресс-службе городской администрации.

После обращения редакции на сайте мэрии появилась очередная памятка о правилах парковки. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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