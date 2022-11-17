Древнейший кукольный театр на воде покажут в столице Дальнего Востока

На пресс-конференции озвучили программу и назвали точные даты мероприятия. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Современный балет и древнейшее искусство кукольного театра на воде, драматические театральные постановки и мюзикл – разные виды искусства объединят страны и континенты на Втором Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке осенью 2023 года. Как узнал корреспондент «Комсомолки», мероприятие пройдет с 21 сентября по 7 октября. Свои постановки представят художники России, Аргентины, Китая, Вьетнама, Кубы, ЮАР, Бразилии, Армении – девять спектаклей из восьми стран.

Вновь участником фестиваля станет спектакль Нарине Григорян. Режиссер из Армении уже известна своей работой «Пышка», которая с успехом была представлена зрителю на Первом фестивале. В этот раз Нарине покажет постановку «Муму» (12+) по одноименному рассказу Ивана Тургенева. Спектакль представит собой совместную работу Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова и Театра на Таганке (Москва). В работе нас ждет обращение к внутреннему миру человека.

– Посмотреть на историю глазами Герасима, открыть его мир первозданный, полный страсти, мир искренний, где не слышно слов, но есть звуки… – говорит Нарине о своем спектакле.

Уникальный кукольный спектакль на воде (6+) представит Театр Тханг Лонг (Вьетнам). Кукольный театр, которому уже более тысячи лет, считается шедевром вьетнамской и мировой культуры. Ему удалось сохраниться практически в первозданном виде. Сценой служит водная гладь. Каждый спектакль – набор коротких историй о жизни, в которых главные герои прославляют доброту. Постановка заявлена для детей от шести лет, но будет интересна и взрослым.

Кукольный спектакль на воде (6+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Мюзикл «Кабаре» (18+) о жажде справедливости, о чувстве свободы, о желании несмотря ни на что жить и радоваться жизни представит Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина и режиссер этого спектакля в Театре Наций.

Мюзикл «Кабаре» (18+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Взгляд на чеховский текст сквозь женскую призму и новое видение текста Чехова «Три сестры» представят в своем спектакле бразильский творческий коллектив. «В Москву! Палимпсест» (12+) – таково название постановки режиссера Ады Луаны. Актеры стараются ответить на вопросы поставленные Чеховым, но уже современным языком. Еще артисты пытаются понять, насколько эти вопросы актуальны сейчас, в наше время.

«В Москву! Палимпсест» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Пластический язык современного танца и традиционная чайная культура соединятся в постановке «Чайное Заклинание» (12+) режиссера Чжао Ляна (Китай).

«Чайное Заклинание» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Современный балет театра Сан-Мартин (Аргентина) представят зрителю «Песнь о земле» (12+) в постановке Густава Малера. Хореограф балета – Маурисио Вайнрот.

«Песнь о земле» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

«Кармина Бурана» (12+) – одно из самых знаменитых симфонических произведений в сочетании с хореографией Джорджа Сеспедеса подарят зрителю уникальный спектакль, который представит Кубинский театр современного танца.

«Кармина Бурана» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Театр танца «Вуяни» из ЮАР привезет «Сион: реквием по Болеро Равеля» (12+). Хореографом выступает Грегори Вуяни Макома.

«Сион: реквием по Болеро Равеля» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

«Шекспир. Шостакович. Гамлет» (12+) – спектакль-концерт. Знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит на фестивале в исполнении Евгения Миронова и оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Режиссером стала Марина Брусникина.

«Шекспир. Шостакович. Гамлет» (12+). Фото: предоставлено МТФ имени А.П. Чехова

Программа уникальна и насыщенна. Нас ждет очень красивая, театральная и запоминающаяся осень в 2023 году.

Стоит отметить, что программа фестиваля составлена очень удобно – для каждого спектакля свой день. Зрителям не придется выбирать что-то одно, и они смогут посетить каждую постановку.

Открыть продажи билетов организаторы планируют с апреля 2023-го. Также планируется, что купить их можно будет и по Пушкинской карте.

Свои площадки для проведения фестиваля предоставят Приморская сцена Мариинского театра, Приморский драматический театр имени М. Горького и Арт-конгресс-отель «Экватор».

Цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля – ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками Тихоокеанского региона и других стран мира. После успешного проведения Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля можно уже с уверенностью сказать, что цель успешно реализуется. Первый фестиваль проходил осенью 2021 года и собрал на спектаклях более 12 тысяч зрителей. Постановки посетили не только жители Владивостока и Приморского края, сюда приезжали зрители из разных уголков дальневосточного региона.

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