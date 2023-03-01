Связали руки и ноги простыней, убивали отца на глазах: страшное ЧП произошло в Приморье

Следственный комитет завел уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткое убийство произошло в Артеме накануне. Неизвестный ворвался в квартиру, где находились мужчина и его дочь. По имеющейся информации, преступник сначала связал ребенка, а после, прямо на глазах девочки, убил отца. Подозреваемому удалось скрыться и теперь его ищет полиция. Ориентировку выпустило УМВД России по Приморскому краю, подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о поиске мужчины появилась на сайте ведомства. Сообщается, что по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается Погосян Нарек Арменович 1987 года рождения. Он был одет в зимнюю куртку с капюшоном зеленого цвета длиной до пояса, джинсы синего цвета и темные ботинки. На лбу у предполагаемого преступника есть особая примета – свежая ссадина.

Ориентировка на разыскиваемого Нарека Погосяна. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Известно, что поиски ведутся не спроста: 28 февраля в квартире дома по улице Фрунзе с признаками насильственной смерти обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. О характере травм не сообщается, однако в социальных сетях сообщают, что погибшего зарезали. Более того, за смертью собственного отца наблюдала 12-летняя девочка. Ее убийца связал по рукам и ногам простыней, но лишать жизни не стал. Пока эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили.

Новость о жутком ЧП тут же обросла подробностями. По словам артемовцев, убитый был известным в городе врачом, занимал руководящую должность в одной из больниц. Между ним и разыскиваемым, как предполагается, произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Расследованием уже занимается местный следком.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Приморскому краю и продолжит следить за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.