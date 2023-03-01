Мотив такого ужасного преступления на данный момент не раскрыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме задержали обвиняемого в жестоком убийстве. 28 февраля мужчина зарезал на глазах у 12-летней девочки ее отца, известного в городе врача. Ребенка связал простынями, труп так и оставил в квартире, а сам сбежал. Мертвого мужа в луже крови и перепуганную обездвиженную дочь обнаружила жена погибшего, когда вернулась домой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили редакции, именно мама пострадавшей обратилась в полицию. Мотив такого ужасного преступления на данный момент не раскрыт, предполагается, что между медиком и незваным гостем произошел конфликт, который перерос в поножовщину. После того как виновник сбежал, его подали в розыск. Фотография некого Погосяна Нарека Арменовича облетела социальные сети, информацию разместило УМВД России по Приморскому краю.

Надолго скрыться от правосудия обвиняемому не удалось, теперь Следственному комитету предстоит установить всю хронологию этого жуткого события и достать все доказательства. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как разнорабочий зарезал пожилую супружескую пару прямо в магазине. Шесть дней он скрывался от полиции, его удалось поймать в заброшенной даче.

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