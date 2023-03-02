Куда исчезла знаменитая баба Валя из Находки? Внук звездной бабушки – о пропаже легенды из соцсетей

Бабушка, как говорит внук, выглядит очень бодро. Фото: страница баб Вали в социальных сетях.

Знаменитая на всю Россию баб Валя из Находки исчезла из социальных сетей. Последнее упоминание о себе жительница Приморья оставляла на страницах блога в ноябре 2022 года. Пенсионерка в свое время стала настолько популярной, что ее пропажа, безусловно, обеспокоила общественность. Означает ли это то, что блог завершил свою работы? Об этом и многом другом рассказал внук звездной бабушки Сергей Гарин. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последний пост на странице баб Вали в социальных сетях датируется от 28 ноября 2022 года. Резонно, что вопрос возник не на пустом месте: до этого публикации появлялись регулярно. Приморская бабушка всегда успевала за модными трендами и была максимально «в теме». Что же произошло такого, из-за чего конвейер по производству контента встал? Местные забеспокоились – бабушка ведь не молодеет. Ясность внес внук.

– С моим уездом ушла легенда. Я переехал в Москву уже как года два, а сама бабушка не снимает видео. Я планирую скоро приехать и ее поснимать, потому что люди просят, люди пишут. А так, конечно, все хорошо у нее, мы созванивались на днях, – рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» Сергей Гарин.

В то время, как приморец покоряет столицу, бабушке скучать не приходится: в городе пенсионерку теперь знают все. Сергей говорит, что даже отсутствие контента не снижает интереса к ее персоне.

– Она прям достигла уровня губернатора по узнаваемости: ее останавливают, фотографируются с ней, дают скидки в магазинах и на базарах. В ресторанах ее узнают, когда мы ходим, все время интересуются, вкусно ли и так далее. Бабушка постоянно рассказывает истории, как к ней люди подходят. Ей нравится, улыбается.

Один из таких рассказов – маленькая девочка проехала чуть ли не 10 остановок на автобусе с бабушкой, чтобы в конце подойти и сфотографироваться с кумиром.

«Меня позвали на свидание!». Фото: страница баб Вали в социальных сетях.

В свое время, кстати, Валентину Ивановну даже звали на известную телепередачу федерального канала, но она отказалась – сказывается возраст, да и запереживала, что перелет может оказаться для нее сложным. Сергей уговаривал как мог, но бабушка оказалась непреклонной. Однако по телевизору баб Валя позже себя все же увидела – в документальном фильме.

О Валентине Ивановне Гламаздиной в социальных сетях узнали еще в 2018 году. Именно тогда Сергей Гарин решил показать своей бабуле, что такое интернет. А началось все с банального вопроса.

– Сереж, что ты все сидишь в своем телефоне этом? – спросила баб Валя, дожидаясь внука за стол обедать.

– Если бы у тебя были социальные сети, ты бы тоже сидела, – коротко бросил Сергей.

И вот тогда-то у приморца и родилась идея организовать пенсионерке свой собственный блог. На тот момент ни он, ни уж тем более старушка даже не подозревали, чем обернется затея.

– У нее прям вторая молодость началась. Перед съемками она одежду новую покупала, маникюр даже делала. Такого ведь никогда у нее не было – вся эта известность, столько разных событий. Сейчас, конечно, ей 88 скоро, но она все равно в полном порядке: прыгает и бегает, еще и в огороде копаться умудряется.

Баб Валя очень стильная пенсионерка. Фото: страница баб Вали в социальных сетях.

День рождения у Валентины Ивановны совсем скоро – в апреле. Каждый раз ее поздравляют настоящие звезды – юмористы Тимур Батрутдинов, Антон Шастун, Сергей Незлобин. Очень многие резиденты популярного шоу Comedy Club подписаны на блог пенсионерки из Приморья и тоже следят за ее жизнью. Она, как говорит Сергей, прям культовая личность.

Из-за переезда теперь родственники видятся не так часто, как хотелось бы. Но это не означает, что блог звездной бабушки насовсем прекратил свое существование. Сергей в беседе рассказал, что собирается, если все получится, прилететь в апреле, а потом еще и летом. Он, кстати, единственный у бабы Вали внук.

Бабушка всегда поддерживает предложенные внуком авантюры. Фото: страница баб Вали в социальных сетях.

– Я не идеальный, у нас обычная семья со своими приколами. Понимание многих вещей приходит с возрастом. Бабушка для меня превратилась в настоящего друга. Мы с ней будто бы наравне. А я для нее всегда буду мальчиком, которому по-прежнему 12 лет. Это не проект, в котором лично я решаю, что говорить и что делать. Это искренняя история, где я кайфую от всего, что мы делаем вместе. Это огромная любовь. Она, конечно, со своими заморочками, как и любой пожилой человек, но она доверяет мне, и это круто.

Теперь фанатам баб Вали остается только запастись терпением и ждать новых публикаций, которые, как заверил внук, обязательно еще порадуют подписчиков в ближайшее время.

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