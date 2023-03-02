Эксперты устанавливают причину смерти мужчины из Петропавловска-Камчатского. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около недели жители Камчатки, волонтеры и специальные отряды искали Дмитрия А., который ушел из дома и не вернулся. Найти удалось только труп мужчины. Сначала в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского собака принесла череп, а недалеко обнаружили и само тело покойного, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Вот что, по предварительным данным, произошло. Череп человека нашла собака в микрорайоне «Сероглазка» недалеко от улицы Невельского ночью 1 марта. Она принесла ужасающую находку своему хозяину. Уже к утру сотрудники правопорядка обнаружили обезглавленное тело мужчины. Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что погибший был 38-летним жителем Петропавловска-Камчатского и работал пресс-секретарем городского суда, но с 22 февраля его местоположение было неизвестно. Где пропадал мужчина и что с ним произошло – загадка.

Ориентировка для поиска пострадавшего. Фото: ПСОД Камчатского края

Следует отметить, что найденное обезглавленное тело успели изуродовать. Вероятнее всего, это бродячие собаки, ведь в данном районе города их немало. Следком Камчатки завел уголовное дело по статье «убийство». Несмотря на это, в ведомстве, по данным источников «КП», отмечают, что гибель мужчины может быть не связана с криминалом.

Ориентировка для поиска пострадавшего. Фото: ПСОД Камчатского края

В СК редакции рассказали, что предварительных версий у следствия еще нет – эксперты стараются установить причину смерти.

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