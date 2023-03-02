Частный детский садик и популярное кафе полыхают во Владивостоке

О пожаре рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @patroklinfo.

Огромные клубы черного дыма, поднимающиеся в небо, напугали жителей Владивостока. Вечером 2 марта, после 16:00, в районе Патрокла произошел мощный пожар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. По информации очевидцев, горит здание в районе Патрокла на Басаргина, 15а. В помещении находится магазин тайских фруктов, частный детский садик и кофейня «Melange».

Судя по кадрам, которые появились во владивостокских Telegram-каналах, разгорелся мощный огонь. Дым поднимается в высоко в небо, а пламя стремительно поглощает здание.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой ГУ МЧС России, подробности уточняются. В ведомстве пообещали предоставить комментарии позже.

Пожарные работают на месте. Фото: telegram-канал @vladivostok001.

Как рассказали в Муниципальном центре управления, возгорание потушили, погибших нет.

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