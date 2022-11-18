Недавно родила сына: как живет девушка из Арсеньева, которую вместе с родителями четыре года назад похитили и держали в заточении

Остается только догадываться, в каких же чудовищных условиях приходилось жить семье. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Арсеньеве заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления. Речь идет о похищении людей. Супружескую пару из Приморья еще в марте 2018 года похитили неизвестные. Вместе с ними оказалась и несовершеннолетняя дочь, а позже разбойники добрались и до сына. Но давайте обо всем по порядку.

В далеком 2018 году в Арсеньеве исчезла целая семья Васильевых. Вот так внезапно отец, мать и дочь переехали в неизвестном направлении, как сначала думали соседи. 62-летний Олег Петрович, его 48-летняя жена Анна Сергеевна и дочь Нина бесследно исчезли. Казалось бы, ничего необычного, переехали, да и ладно. Если бы не одно но: спустя два года эти трое стали центральными фигурами криминальной хроники – в Приморье следователи распутывали дело о похищении целой семьи.

Пропали Васильевы, как выяснилось, не по своей воле. Но сначала небольшая ремарка: все члены семьи страдали определенными заболеваниями, связанными с психикой, а отец, Олег Петрович, официально был признан инвалидом. Естественно, каждый из них получал социальную пенсию. Точных цифр нет, но вы же сами понимаете, что речь не идет о баснословных суммах. Однако для кого-то даже эти деньги оказались так заманчивы, что этот кто-то решил совершить похищение.

Вот здесь то и появляются новые герои страшной истории. Две женщины сначала избили супругов и их дочь, а затем на машине вывезли к себе, в квартиру на Садовой. Там они заставили заложников написать доверенность на получение пособий. Вот так вот просто. Судя по тому, что два года история нигде не всплывала, ежедневные истязания похищенных «делали свое дело»: злоумышленницы получали чужую пенсию без нареканий и распоряжались ею по своему усмотрению.

Остается только догадываться, в каких же чудовищных условиях приходилось жить семье Васильевых. На улицу их не выпускали, кормили чем попало – только чтобы, как говорится, «дух поддержать». Естественно, за ними никто не ухаживал должным образом, а из пенсионных денег на их содержание тратился самый минимум. Выжить в такой обстановке, казалось, нереально. Первым скончался глава семьи. Когда точно Олег Петрович отбыл в мир иной – доподлинно неизвестно. Как и неизвестно то, кто занимался похоронами и прочими «бумажными» делами.

Весной 2020 года мать и дочь каким-то до сих пор неведомым способом убежали из заточения. Так как семья изначально была не особо социальная: ни с кем приморцы не общались и не дружили, да и вообще вели затворнический образ жизни – пойти им, судя по всему, было некуда. Васильевы какое-то время скитались, пока мама Нины не умерла. Дочь, оставшаяся без родителей, после этого словно исчезла. А чуть позже выяснилось, что она чуть ли не тайно жила в собственной квартире.

Кадр от следователей, видимо, того самого подъезда, где держали похищенных. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

18 марта 2022 года следователи завели уголовно дело в отношении двух похитительниц, которых тут же задержали. Специалисты приступили к расследованию. Более того, в следственном комитете сообщили, что через некоторое время после похищения Олега Петровича, Анны и Нины, пропал еще и совершеннолетний сын Иван. Не исключено, что те же самые женщины могут быть к этому причастны.

В четверг, 17 ноября, стало известно о том, что расследование все еще продолжается. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщила корреспонденту «Комсомолки», что в процессе устанавливаются все соучастники. Так, например, выяснилось, что к похищению имеет отношений некий мужчина, которого все это время покрывала 41-летняя женщина – одна из подозреваемых в громком деле. Ее, кстати, обвиняют еще и в укрывательстве преступления – статья 316 УК РФ.

По версии следствия, мужчина – сожитель подозреваемой. Не исключено, что сокрыть тело похищенного человека она помогала ему из-за большой любви. В любом случае, теперь за это придется отвечать.

И в завершении: конечно же приморцам не терпится узнать, как же сложилась судьба тех членов семьи, которым удалось выжить и вырваться из плена. И да, у нас есть на это ответы.

Как сообщалось выше, глава семейства умер еще до того, как оказался на свободе. Мать в 2020 году убили – подробностей об этом нет. Дочь Нина – с ней все в порядке.

– Девушка жива и здорова, совсем недавно родила сына, – сообщила Аврора Римская.

Что же касается Ивана, которого тоже похитили, но в самую последнюю очередь, – у парня также инвалидность, и сейчас он находится в лечебном учреждении в городе Уссурийск.

История с похищением завершилась для семьи Васильевых, но не для всех причастных к этому жуткому преступлению. Расследование уголовного дела пока продолжается, фигуранты до сих пор под стражей, а мы все также продолжаем следить за развитием событий.

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