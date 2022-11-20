Самые популярные сопки Владивостока

На снимке люди отдыхают на сопке Бурачка. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.

Владивосток расположился на холмистой местности. Местные эти вершины называют сопками, которые придают городу необыкновенный шарм и оставляют неизгладимое впечатление: ведь с каждой открывается взору невероятная панорама.

Но далеко не каждый житель Владивостока, а тем более гость приморской столицы поднимался на них, а зря.

СОПКА БУРАЧКА

138 метров

Сопку по-разному называли – Двугорбой, Седловой и даже «Дунькин пуп». Своей лысой конусообразной вершиной сопка отдаленно напоминает вулкан. Хотя фактически у Бурачка две вершины – отсюда и прозвища «Двугорбая» и «Седловая».

Свое официальное имя она получила в честь Евгения Бурачка, первого командира военного порта Владивосток.

В середине 90-х годов территорию сопки объявили рекреационной зоной. Но оттуда все равно продолжали брать дробленый камень, разрушая достопримечательность.

За ее судьбу активно боролись местные жители: писали письма в администрацию, засыпали огромный котлован и проводили озеленение.

В 2018 году территория сопки Бурачка была включена в программу благоустройства, благодаря этому сейчас на ней видовые площадки, удобная лестница, дорожки и лавочки.

С этой вершины интереснее всего наблюдать за городскими салютами на день города и в другие праздники, а также с нее открывается удивительный вид на узнаваемые здания Владивостока и сияющий Золотой мост.

СОПКА КРЕСТОВАЯ

89 метров

Сопка Крестовая хоть и не самая высокая в городе, зато с нее открывается прекрасный вид на вантовые мосты, Амурский залив, а также на сам полуостров.

Названа она в честь мореплавателя Густава Эгершельда. В 1860 году корвет «Гридень» под его командованием стоял в бухте Золотой Рог несколько месяцев, занимаясь охотой и снабжением постов Южно-Уссурийского края.

Во времена СССР здесь планировалось возвести памятник Ленину – завезли материал для фундамента, построили площадку. Но что-то пошло не так и планы не осуществились.

Сейчас на месте несостоявшегося монумента лишь металлический крест и груда камней. Встречать рассветы и провожать закаты на вершине сопки – одно удовольствие.

СОПКА ОРЛИНАЯ

199 метров

Самая популярная видовая площадка. Именно здесь получаются эффектные фотографии Золотого моста и бухты Золотой Рог.

Многие ошибочно называют ее «Орлиное гнездо». А еще некоторые думают, что это самая высокая сопка в городе. Вовсе нет: высота Орлиной всего 199 метров над уровнем моря. Еще с десяток сопок в черте города выше нее. Плюс 180 метров – высота телебашни, установленной на Орлиной в 1960 году. Но и с такой высоты на Владивосток открывается потрясающий вид.

Уникальный вид на все районы города, бухту Золотой Рог и Амурский залив, на центр, Эгершельд, Первую Речку – награда за подъем. Особенно красиво ночью, когда сияет телевышка, светятся дороги и дома, и все эти миллионы огней отражаются в водах бухты Золотой Рог.

СОПКА ТИГРОВАЯ

79 метров

Не сложно догадаться, что само название сопки в честь хозяина Уссурийской тайги – Амурского тигра.

Расположена в центральной части города. С этой точки открывается вид на бухту Золотой Рог, здание правительства Приморского края и центр Владивостока. В 1870-х годах сопка Тигровая была центральной частью новой линии береговой обороны. Долгое время эта высота занимала доминирующее положение в центре Владивостока. Ее вершина располагается в районе улицы Тигровая и Инженерного переулка.

В связи с активной застройкой Владивостока многие виды с Тигровой сопки загорожены многоэтажными домами, но на исторический центр города, бухту Золотой рог и Золотой мост – все еще можно полюбоваться.

Именно с этой сопки с 1970-х стреляла пушка, продолжая традицию полуденного боя (с 1914 по 1922 год). В позднейшее время традиция полуденного выстрела была перенесена на Безымянную батарею в районе спортивного комплекса «Олимпиец», сейчас же полуденный выстрел производится с военного причала № 33 на Корабельной набережной.

СОПКА ХОЛОДИЛЬНИК

257 метров

Свое нынешнее название сопка получила от находящихся у ее подножия старых войсковых складов-холодильников, до их строительства она носила имя Муравьева-Амурского.

На горе Холодильник находятся оборонительные укрепления Графа Муравьева-Амурского Владивостокской крепости, пять литерных крепостных батарей, а также советская батарея № 198 «Холодильник» на четыре 130-мм орудия Б-13-3с. В настоящее время часть укреплений заброшены, другие находятся на территории воинской части.

Еще на сопке есть трасса, используемая для проведения Открытого Чемпионата Дальнего Востока по даунхиллу. Сопка является популярным посещаемым местом, потому как оттуда вид на город очень впечатляющий - Амурский залив как на ладони, а весь Владивосток видно практически до Зари.

СОПКА МОНАСТЫРСКАЯ

182 метра

Многие знакомы с сопкой по огромному белому куполу на вершине, а также по Морскому кладбищу, которое занимает большую часть сопки. Чтобы попасть на вершину, нужно заехать на территорию кладбища. А потому въезд ограничен по времени – до 17.00.

Кстати, этот «белый шар» – не обсерватория, как думают большинство. Это радиопрозрачное укрытие ПВО. Локаторы давно убрали, а купол остался. Тут же можно посмотреть на «Уссурийскую» батарею, часть Владивостокской крепости. Только будьте осторожны, в одном из помещений гудит генератор. К нему не стоит подходить.

Ну и конечно не забыть полюбоваться видом на Русский мост, бухты Улисс, Патрокл и Тихая.

Кстати, гости из других регионов и областей часто недоумевают, почему сопки. Если просто, то это что-то, что чуть ниже гор, но выше обычных холмов.

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