Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке может начаться в любой момент

Купол вулкана сильно разогрет. Фото: пресс-служба ДВО РАН.

Вулкан Шивелуч на Камчатке стал чрезвычайно активным, что говорит о подготовке к мощному извержению, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров – извержение может начаться в любой момент.

Как сообщили в региональном ГУМЧС, вулкан в воскресенье второй раз за сутки выбросил пепел, высота пепловых столбов составила 5000 и 4600 тысяч метров. Купол вулкана сильно разогрет, более того, в темное время суток наблюдается его свечение по всей поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины, температура которых достигает 1000 градусов Цельсия.

Предполагается, что во время извержения со склонов с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Кроме того, произойдут обвалы и пепловые выбросы.

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