Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печально известного во всем Приморье догхантера Данила Кислицына скрутила полиция. Видео с его задержанием быстро разлетелось по социальным сетям, а его личность до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у людей – одни его защищают, другие не скупятся на оскорбления. По словам некоторых, перед тем, как его сковали наручниками, мужчину изрядно побили, однако эта история не так однозначна, какой казалась первоначально. Догхантера подозревают в том, что он вернулся к старому ремеслу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Догхантер орудует в городе не первый год. Фото: УМВД России по Приморскому краю

НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТРАДИЦИЯМ

Долгое время о личности этого догхантера никто не вспоминал, пока кто-то не отравил собаку в районе домов на Давыдова. Душераздирающее видео с умирающим в муках животным вызвало большой ажиотаж в социальных сетях. После него владивостокцы рассказали, что «охотник» орудует не только на Второй Речке, но и на Нейбута и Бородинской. Жители подняли панику, просили владельцев питомцев быть аккуратнее и предположили, что к убийствам причастен Кислицын.

Около месяца люди боялись за жизнь своих любимцев. 2 марта догхантера задержала полиция, о чем рассказали очевидцы в социальных сетях.

– Во Владивостоке жестко избили известного Кислицына, который травил собак в городе.

Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. По информации ведомства, ранее в отделе полиции Советского района местные рассказали об отравлении собаки на Давыдова. Специалисты осмотрели территорию, изучили записи камер и опросили жильцов. По итогам проверок заподозрили Кислицына.

Полиция осматривает место гибели собаки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции Первореченского района выследили догхантера, направили ориентировку на его задержание нарядам наружной службы полиции и Росгвардии, после чего его скрутили. Как и ожидалось, охотником на собак оказался Данила Кислицын, которого уже привлекали к ответственности по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Наказание вряд ли чему-то научило киллера – ведь речь идет всего лишь о штрафе в 20 тысяч рублей.

Как рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, у мужчины изъяли фотоаппарат, диктофон, рабочие перчатки, перцовый баллончик, таблетки, а также список мест, где во Владивостоке обитают бездомные собаки – все это носил с собой. Спустя девять лет он не стал изменять своим традициям, ведь почти такой же набор убийцы у него нашли при задержании в 2014 году.

Вещи, изъятые у Кислицына. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сейчас полиция проводит проверку, а все вещи приморца направили на исследование.

НИКТО ЕГО НЕ БИЛ

Как уже «Комсомолка» упомянула выше, в социальных сетях активно распространяется информация, что перед задержанием Кислицыну «прилетело» по лицу, однако это не совсем так. Как рассказала корреспонденту редакции известная приморская зоозащитница Виктория Федонюк, мужчина первый прыснул в глаза газовым баллончиком ее коллеге. Она уточнила, кто именно был зачинщиком конфликта, произошедшего до задержания.

– Кислицына никто не избивал, парень зажмурил глаза, повалил его на землю и защищался. Возможно, случайно задел или тот ударился об асфальт.

По словам Виктории, она долгое время собирала информацию о преступлениях догхантера, все ее расследования распространились по соцсетям, а позже о них узнала полиция.

– Сотрудники ГУМВД вышли на меня, пригласили в отдел, и мы договорились о сотрудничестве. 2 марта мы выследили Кислицына, но либо он нас заметил, либо почувствовал, что за ним наблюдают, и забежал домой. Полицейские поднялись на этаж, но вышли с пустыми руками. Сказали: его либо нет в квартире, либо он не открывает дверь. А через два-три часа он вновь вышел на улицу, и мы продолжили свою «работу».

В этот раз зоозащитники решили взять дело в свои руки и только потом вызвать полицию.

– Наш парень задержал его, пока девочка все снимала, я звонила в УМВД по краю, так как во владивостокском отделении не брали трубку. На эмоциях все рассказала, через пять минут они приехали и скрутили.

Между тем в социальных сетях приморцы активно обсуждают произошедшее.

– В кармане постоянно носит баллончик, это не первый такой случай. Отрывает голубям головы, травит кошек и собак, убивает котят. Люди, очнитесь, и прекратите его защищать.

А защитники у него и правда есть, правда, в основном это люди, которые когда-то пострадали от нападения бездомных собак.

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