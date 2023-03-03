Охота на ведьм? Что известно о культуре отмены в отношении экс-депутата Хакамады в Приморье

Ирина Хакамада в октябре 2022 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал с Ириной Хакамадой, которая должна выступить во Владивостоке 30 марта на бизнес-конференции для женщин «Леди у штурвала» (18+), не утихает. В первую очередь, дискуссии ведут в социальных сетях, где люди разделились на два лагеря – одни выступают против лекции политика и бизнес-тренера в городе, другие же наоборот считают, что мероприятие может быть полезно для экономически активных дам. «Комсомольская правда – Владивосток» следит за развитием событий и приводит актуальную информацию на данный момент.

ИСТОРИЯ СКАНДАЛА

О том, что популярный бизнес-тренер и экономист должен выступить в столице Дальнего Востока, известно уже давно. Консалтинговое агентство «Успех», которое и организовывает деловую конференцию, заявило об участии выдающихся женщин Владивостока. Среди спикеров, например, указали основателя сети популярных ресторанов Алену Ницора, ректора ВВГУ (бывший ВГУЭС) Татьяну Терентьеву. Билеты довольно быстро раскупают, несмотря на высокую стоимость: тариф «Платина» – 45 тысяч рублей, «Золото» – 22 тысячи рублей, «Серебро» – 15 тысяч рублей. К слову, уже несколько дней перед первыми двумя тарифами на сайте надпись «SOLD OUT», то есть приобрести пакет участника с расширенными возможностями уже нельзя. Кроме того, глава владивостокского вуза пропала из списка лекторов.

Отмена Хакамады началась с интервью телеканалу RTVI в конце декабря 2022 года. На вопрос о том, есть ли среди мобилизованных ее друзья и знакомые, Ирина Муцуовна ответила следующим образом: «Нет, моих нету, они не идиоты». Спустя неделю это высказывание стали широко обсуждать в социальных сетях и СМИ. В феврале 2023-го на скандальные реплики экс-депутата Государственной Думы отреагировали активисты из организации «Армия защитников Отечества», которые попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отменить мероприятия с участием Хакамады в стране. Реакции от СКР пока не последовало.

Через несколько дней представители приморского отделения движения «Культурный фронт России» потребовали запретить выступление Ирины Хакамады, так как, по их мнению, ее позиция не соответствует политике государства, подрывает основы национальной безопасности, воспитания детей, духовно-нравственных ценностей и патриотизма. Соответствующее открытое письмо появилось в Telegram-канале министерства культуры и архивного дела Приморского края.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ VS УСПЕХ

Как рассказал «КП – Владивосток» источник в региональном минкульте, в настоящее время отмена мероприятия прорабатывается, так как «общественность не хочет выступления Хакамады» в краевом центре. Однако есть сложности, ведь семинар проводит частная организация.

В свою очередь в «Успехе» изданию ответили, что никаких постановлений и решений к ним не поступало. Сейчас компания-организатор продолжает подготовку к конференции. Если все же какое-либо распоряжение им пришлют, то уже будут действовать исходя из заявлений. В организации добавили: они на связи.

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ

Журналист «Комсомолки» пообщался с известным в Приморье политологом Ольгой Кишаковской:

– Надо помнить знаменитую крылатую фразу: Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, – это реклама. Скандал может создать значительное событие даже вокруг самого незначительного человека.

Во-вторых, надо все же разделять публичные мероприятия и закрытые. Это разный уровень событий и реакция на них, соответственно, тоже должна быть разной.

В-третьих, нужно разделять персон, деятельность которых вообще запрещена или сопряжена с какими-то ограничениями, прописанными в законодательстве. Если ограничения есть, и они нарушаются, то нужно пресекать. Если нарушений нет, и есть понимание, что такого не должно происходить, то нужно вносить изменения в законодательство.

А без соблюдения юридических тонкостей может получиться «охота на ведьм». Многие эксперты в последние недели часто об этом говорят, что это несет высокие риски для гражданского общества, чем могут воспользоваться и недруги нашей страны. Поэтому нужно подходить взвешенно, и не всегда давать волю эмоциям.

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