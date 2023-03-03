Во Владивостоке арестовали главу George Dental Group, обвиняемого в передачках брату-бизнесмену в СИЗО

Эдуард развивал сеть клиник отца, его брат Армен – кинобизнес. Из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком и УФСБ по Приморскому задержали брата Армена Бабакохяна, главу сети стоматологических клиник George Dental Group. Его подозревают в помощи родственнику: за взятки в 155 тысяч рублей сотруднику СИЗО – за это брату передали алкоголь и телефон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Топ-менеджер проведет под стражей два месяца по статье о подозрении во взятке. Такое решение суд огласил в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. Дома у фигуранта провели обыски. Сотрудники стоматологии пообещали устроить пикеты в защиту гендиректора. Персонал уверен в невиновности: к слову, штат у организаций немалый, более 280 человек.

Два брата получили в наследство бизнес-империю от Георгия Бабакохяна, основателя сети. Выручка от 15 филиалов в 2021 году превысила 637 миллионов рублей. Ведет дела, в основном, Эдуард, он же является генеральным директором. Армен Бабакохян долгое время развивал таланты в шоу-бизнесе, открыв небезызвестные для владивостокцев места досуга, например, клуб «Наутилус».

Дела шли успешно вплоть до 2022 года: Бабакохяна задержали по обвинению в убийстве Олега Сединко, учредителя компании в сфере кино- и телерадио-бизнеса New Wave. О конфликте «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала в отдельном материале. Спустя пару месяцев подтвердились догадки о связях Бабакохяна с еще одним авторитетом в сфере криминала, предположительным лидером ОПГ «Трифоновские» Александром Ясином (по крайней мере, по версии Следкома). В правоохранительных органах рассматривают версию, что именно руками небезызвестной банды убили банду.

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