Приехал из села во Владивосток и создал лучшую школу в стране: история великого педагога Николая Дубинина

1 «Б» класс, 1978 год. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

В преддверии юбилея одного из самых известных учителей на Дальнем Востоке «Комсомолка» вспомнила, как, казалось бы, обычный педагог, превратил интернат в самую лучшую школу. В эту профессию идут работать по призванию. Так говорил народный учитель СССР Николай Дубинин и в этом году, ему могло бы исполниться 95 лет. В его честь названа школа для одаренных детей в столице Приморья и одноименный благотворительный фонд. Он посвятил более 30 лет своей яркой жизни этому нелегкому делу – прививать любовь к знаниям в сердцах детей. 2023 указом президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. Редакция уже рассказывала о заслугах этого человека, он мог найти подход к любому ученику и показал на своем примере, что учитель – великая профессия, достойная призвания и уважения. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» лично пообщался с его бывшим коллегой и председателем благотворительного общественного фонда Н.Н. Дубинина Валерием Яковлевичем Семеновым о сложном пути этого легендарного человека.

Одно дело читать биографию новатора, совсем другое – общаться с тем, кто знал его лично.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ДРУЖБА

Человек, который внес огромный вклад в систему образования, родился 5 марта 1928 года в обычном селе Зеленовка Спасского района Приморья. Отец его был военнослужащим, поэтому следил, чтобы сын рос дисциплинированным и ответственным, а главное – хорошим человеком. Именно таким его и вспоминают все, кто его знал.

Сейчас собеседнику «КП» Валерию Яковлевичу 79 лет, но познакомился он с Николаем Дубининым, когда только вышел из стен вуза молодым 21-летним специалистом (первый диплом: учитель физической культуры, второй: учитель истории и обществоведения). Его направили во Владивосток, в интернат №2, преподавать физкультуру у ребят. Он, как начинающий педагог, к таким учреждениям относился с недоверием, не понимал, как там работать. Но все изменила судьбоносная встреча.

Школа-интернат № 2. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

– Окраина города, за зелеными деревьями виднеются три здания в четыре этажа – школа. Захожу в ворота, а ко мне навстречу идет человек и так искренне улыбается. «Вы Валерий Яковлевич?», - спрашивает он меня. Киваю. «Все», выдал он и протянул руку. И вот с этого самого «все» началась наша совместная работа в 1965 году (Дубинин стал директором учебного учреждения в 1961).

ЖИЛ В ИНТЕРНАТЕ С ХУЛИГАНАМИ

До того, как взяться за опеку над детьми из второго интерната, Николай Николаевич работал во Владивостоке учителем физики в школах № 17 и № 75, позже преподавал в ДВГУ. Но что его сподвигло оставить привычный образ жизни и попросить у Приморского краевого отдела народного образования назначить его директором учреждения? Ответ простой. Но никто и не обещал, что в его биографии будут загадки. Аргумент у Дубинина был банальный: любовь к своей профессии и желание показать и доказать, что учитель – очень уважаемая и важная работа.

– Ему тогда было 33 года. Эту школу-интернат нового типа задумывали, как «восьмилетку». Отправляли туда троечников, отстающих и хулиганов. 15 лет после войны прошло, дети были…сложные. Когда подготовили первый раз столовую, к вечеру ложки, чашки и простыни исчезли. С этим контингентом нужно было работать. И Николай Николаевич знал как. Учителей выбирал в коллектив на вес золота, сам жил в интернате, в цокольном помещении с супругой и детьми. И все ради учеников. Ребята поверили нам, а мы поверили в них, школа начала расцветать.

Николай Дубинин. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛ

В первую очередь, мальчишек и девчонок приучали к дисциплине, начиная от уборки своих комнат, заканчивая выполнением домашнего задания. Николай Николаевич с хитростью подошел к этому процессу. Специально после самоподготовки в распорядке дня поставил кружки для ребят. То есть, у детей была мотивация выполнить «домашку» и показать воспитателю, чтобы успеть поиграть в футбол, в шахматы, обучиться балету и так далее. Они очень любили все эти занятия.

Дети любили посещать творческие кружки. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

Дубинин с ребятами создал «разведывательный центр» под названием «Голубая стрела» для борьбы с курильщиками, хулиганами, воришками. По ночам территорию интерната охранял подростковый «Ночной патруль», участие в котором могли заслужить достойной учебой и поведением.

ЗНАЕМ ВАС. ВЫ ОТ ДУБИНИНА!

Постепенно молва о школе и ее детях стала разлетаться по городам. А все потому что ребята демонстрировали блестящие результаты на творческих и спортивных конкурсах и мероприятиях, а также на олимпиадах по различным предметам. Ученики даже выпускали свой журнал «Подснежник», а с октября 1963 в интернате, к слову, объявили Год космоса. Представьте себе, мальчишки и девчонки под руководством преподавателя мастерили летательные аппараты и запускали с ракетодрома, который устроили у нижних ворот на территории интерната.

День Прыгуна. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

Именно по задумке директора один из аэроклубов края подарил учебному заведению списанный самолет ЯК, который долгое время приводил в восторг ребятню всего города, возвышаясь на крыше школьной столовой. По приглашению Дубинина в школе побывали и провели встречи с учениками знаменитые актеры Георгий Юматов и Армен Джигарханян, композитор Александр Флярковский и дочь героя Гражданской войны Ада Лазо.

– У нас был свой театр, балет, столько кружков и пространства для творчества. Школа для хулиганов превратилась в одну из самых лучших, к нам выстраивались очереди. Государство помогало учебниками, формой, питанием, тогда все это было бесплатно. А когда ребята выпускались и приходили на экзамены в институты, преподаватели, как только услышат, где учился ребенок, выдают: «А, так ты от Дубинина? Даже спрашивать тебя не буду, уверен, знания отличные». Вот так было, – с гордостью добавляет Валерий Яковлевич.

После пяти лет работы в интернате Николая Николаевича наградили Орденом Ленина, еще через несколько лет он стал заслуженным учителем РСФСР. Он один из первых на Дальнем Востоке до Урала, кто получил звание народного учителя СССР, в Советском Союзе их было всего 52, и он в их числе. А ведь когда-то этот человек хотел пойти по стопам своего отца военного и стать разведчиком – так интересно изменилась судьба.

– За все, чего я достиг в жизни, я благодарен этому великому человеку, он был моим главным примером. Он очень радовался моим успехам, званиям и наградам. Он уважал молодых учителей, поддерживал их и наставлял. А главное наставление звучало так: «Никогда не лгите ребенку, любите учеников искренне. Говорите на уроках не дежурными словами, а от всего сердца. Учитель должен быть примером, ведь дети сразу чувствуют фальшь. И если у них идет отторжение от педагога, то оно будет и от предмета».

Валерий Яковлевич. Фото: Фонд имени Н.Н. Дубинина

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Как бы сильно ты не любил свою работу, возраст берет свое. В 1989 году Николай Николаевич ослеп и ему пришлось покинуть пост директора, сначала все обязанности взяла на себя его супруга, затем какое-то время руководящую должность занимал и сам Валерий Семенов. На тот момент губернатором края уже был Евгений Иванович Наздратенко. Он предложил Дубинину работать председателем общественной приемной, отвечать на звонки, а тот с радостью согласился, не мог сидеть без дела.

Превратить интернат в школу для одаренных детей было инициативой действующего тогда ректора, а теперь уже президента ВГУЭС (ныне ВВГУ) Геннадия Иннокентьевича Лазарева. Он предложил собрать со всего края талантливых ребят, которые горят желанием учиться. Дубинину идея понравилась, и экс-губернатору Приморья Сергею Михайловичу Дарькину тоже. В здании надстроили этажи, провели ремонт, создали едва ли не идеальные условия для детей и учителей.

ЧТО ОН ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ

Великого педагога не стало 30 января 2008 года. Тем же летом выпускники интерната создали вместе с Валерием Яковлевичем фонд в его честь, который живет по сей день. В этом году у них юбилей – 15 лет. В честь Николая Николаевича ежегодно устраивают шахматный турнир. Ведь у директора был первый разряд по шахматам и даже сыграл вничью в сеансе одновременной игры с чемпионом мира Борисом Васильевичем Спасским. Более того выпускники и педагоги, которые состоят в фонде помогают учителям-ветеранам, проводят рождественские и юбилейные вечера, турниры по футболу и баскетболу для школьников города и всего края. На этих мероприятиях они рассказывают о Николе Дубинине, человеке, который носил гордое звание – учитель. Кстати, учредителями фонда являются его сыновья: Владимир и Александр Дубинины.

В учебном заведении сменялись директора, а с ними и политика интерната. Да, сейчас обучение платное, а учреждение по сей день носит гордое название Школа для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина.

– Сейчас директор ШОД – Светлана Олеговна Дутко, она действительно чтит традиции и историю школы. Впервые за 15 лет нашему фонду выделили комнату под музей, посвященный памяти Николая Николаевича. Мы очень ей признательны и благодарны. Также фонд Николя Дубинина благодарен председателю крайкома профсоюза Приморского края Владимиру Владимировичу Исакову за оказанную материальную помощь для музея.

Участники фонда ищут средства, чтобы купить стенды для экспонатов. Как объяснил Валерий Яковлевич, в администрации города помочь пока не могут, выпускники и неравнодушные люди прилагают свои усилия.

– Если бы и по сей день к профессии учителя относились с таким же почетом, как раньше, таких проблем могло не быть. Музей – напоминание, что эта работа заслуживает уважения, а человек, который становится педагогом по призванию и с огромной любовью к своему делу, может достичь великих вершин.

В марте в стенах школы пройдет очередной краевой шахматный турнир в честь Николая Николаевича, посвященный его 95-летию.

СЛОВО ВЫПУСКНИКА

Редакции удалось связаться с выпускницей школы для одаренных детей. Александра Акиншина получила аттестат об окончании 11 классов в 2017 году. Девушка рассказала, как прошли ее годы обучения в известной на весь Приморский край альма-матер.

– ШОД запомнился для меня именно учителями. Они создавали теплую дружескую атмосферу, я могла поговорить с любым преподавателем о своих переживаниях или разделить радостные моменты. Это такие понимающие люди, с чувством юмора. Если что-то не получалось, поддерживали и вновь разжевывали тему. Со многими я общаюсь до сих пор, они помогают мне по сей день. Друзья-наставники, вот как я могу их назвать. Они горят своим делом, это читается по глазам. А контрольные были невероятно сложные (смеется), но это было дополнительным стимулом еще внимательнее слушать учителя на уроках.

СПРАВКА КП:

Николай Николаевич Дубинин получил всероссийскую известность благодаря методу обучения учеников стоя. Эксперимент, проведенный под наблюдением врачей и ученых ДВНЦ, показал, что младшие школьники благодаря этому методу сохраняют хорошее зрение и осанку. Дети горазда внимательнее, когда у них начинается приступ активности, но они при этом могут просто встать и слушать преподавателя дальше, а не отвлекаться на вид в окне или соседа по парте, лишь бы чем-то себя занять. К тому же педагог не возвышается над учеником, а находится на одном уровне с ним.

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