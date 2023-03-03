Завтрак в постель? Мужчины из Владивостока выясняли, чем удивить свою даму сердца на 8 Марта

Задача стояла непростой: сделать идеальное праздничное утро. Фото: Мария КАЮРОВА

Красивые, капризные и нежные – все это о наших любимых женщинах. Именно им посвящен ставший уже традиционным кулинарный поединок от «Комсомольской правды» во Владивостоке. В преддверии 8 Марта своими изысканными завтраками прекрасную половину человечества радовали мужчины, ставшие участниками батла «Красиво подано». Почему именно завтрак? Все просто – репетируем идеальный сценарий праздничного утра! И поверьте, мы точно знаем, как сделать этот день незабываемым.

Участники батла. Фото: Мария КАЮРОВА

Яркий и вкусный проект о культуре красивой еды объединил под одной крышей уютной и многофункциональной кухни Soul Kitchen людей разных профессий. Удивлять жюри своими блюдами собрались основатель и руководитель горнолыжной школы «Йети парк» Александр Сорокин, видеограф Роман Фирсов и девелопер Артур Гуацаев.

Представители судейства – шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев, бренд-маркетолог ресторанов «Дело в мясе», Sicilian и «Rakushka seafood bar&kitchen» Ксения Мукштанова, а также шеф-повар «Rakushka seafood bar&kitchen» Никита Лоек.

Состав жюри: председатель шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев, бренд-маркетолог ресторанов «Дело в мясе» и Sicilian Ксения Мукштанова, а также шеф-повар «Rakushka seafood bar&kitchen» Никита Лоек. Фото: Мария КАЮРОВА

Самые главные критерии оценки – чтобы было красиво и вкусно. И в этом нашим участникам поможет партнер проекта – бренд соевое масло «Жемчужина Амура», именно на нём сегодня будут готовить участники кулинарного поединка.

Соевое масло «Жемчужина Амура» произведено из амурской сои. Идеально подходит для жарки блинов, консервирования и салатов. Готовить с «Жемчужиной Амура» быстро, вкусно и полезно!

Соевое масло «Жемчужина Амура». Фото: Мария КАЮРОВА

На готовку, как и всегда, отводится час. Как только ведущий, после всех лирических отступлений, дал отмашку, мужчины засуетились. Каждый из них выбрал из предложенного набора продуктов те, которые необходимы именно ему, и понеслась. Одним из блюд сегодняшней встречи оказались сырники. И чтобы они обязательно получились пышными и румяными, без муки от «Алейки» просто не обойтись. Кстати, в их ассортименте есть еще крупы, макароны и зерновые хлопья. Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Алейка», наполнена энергией солнца, земли и добрых людей Алтая.

Мука от торговой марки «Алейка». Фото: Мария КАЮРОВА

Ароматы на кухне стояли невероятные. Сразу видно, что брутальные мужчины знают свое дело. И вот на сковороде уже томятся грибы и помидоры, которые совсем скоро соединятся с яйцом, и превратятся в невероятный омлет. У другого участника в миске уже замешано тесто для сырников, а третий претендент на звание лучшего в кулинарном батле пока расправляется с авокадо и лососем.

Шеф-повар «Rakushka seafood bar&kitchen» Никита Лоек и шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев в процессе. Фото: Мария КАЮРОВА

Пока участники ушли в готовку с головой, в центре стола появился Валерий Богатырев и Никита Лоек. Они не остались в стороне и тоже решили удивить гостей мероприятия своими изысками. Конечно, наблюдать за профессионалами – одно удовольствие.

Валерий Богатырев занимался готовкой панкейков с соусом из черной смородины в карамели и посыпкой из сушеной малины и молодого щавеля.

Будущие панкейки от шефа. Фото: Мария КАЮРОВА

Никита Лоек удивлял паштетом из дикого лосося, который будет намазан на фирменный хлеб из ламинарии.

Яйца Романа Фирсова. Фото: Мария КАЮРОВА

Звучит невероятно вкусно!

Пока шефы подготавливали свои блюда, мужчины-участники вносили последние штрихи. Пришло время самой приятной части батла – снимать пробу. Судьям предстояло насладиться тремя блюдами на выбор: «яйца Романа Фирсова» – одноименное авторское блюдо одного из участников, сырники с кокосовой стружкой и ягодным соусом и омлет с помидорами и грибами, завернутый в трубочку.

Фирменное блюдо Романа Фирсова – тосты с авокадо, яйцом и красной рыбой. Фото: Мария КАЮРОВА

Сырники с кокосовой стружкой и ягодным соусом. Фото: Мария КАЮРОВА

Омлет с помидорами и грибами, завернутый в трубочку. Фото: Мария КАЮРОВА

Судьи были приятно удивлены. А тарелочки с угощением опустели довольно быстро. Это ли не самая высокая оценка? Ниже тройки сегодня от членов жюри не получил никто. А победитель, которого мы озвучим позже, и вовсе покорил сердца гостей на все сто. Ведущий томить не стал и сразу же начал с первого места.

Самой высокой оценки, по мнению экспертов, удостоилось блюдо Романа Фирсова – тосты с яйцом по авторскому рецепту. Под бурные аплодисменты участнику вручили призы – пять литров соевого масла от партнера - бренда «Жемчужина Амура», набор продукции от торговой марки «Алейка», а также кулинарную книгу «Острая подача» от издательского дома «Комсомольская правда» и сертификат от ресторана «Дело в мясе».

Победитель кулинарного поединка Роман Фирсов получает подарки за лучшее блюдо. Фото: Мария КАЮРОВА

Остальные участники тоже не ушли без подарков. Более того, присутствующие единогласно решили, что победила дружба! Александр Сорокин и Артур Гуацаев получили в подарок два литра соевого масла от партнера «Жемчужина Амура» муку торговой марки «Алейка», книгу организаторов кулинарного поединка «Красиво подано и сертификаты от ресторана «Дело в мясе» и «Rakushka seafood bar&kitchen».

Без подарков в этот день не ушел никто! Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, в преддверии Дня защитника Отечества в кулинарном поединке сразились девушки! Накануне 23 Февраля прекрасная половина человечества удивляла мужчин своими кулинарными способностями. Подробности как всегда на сайте «Комсомольской правды – Владивосток». Подробный видеоотчёт и рецепты блюд можно увидеть в наших социальных сетях – ВК и Одноклассники.

Благодарим партнёров проекта бренд «Жемчужина Амура» и ТМ «Алейка». ООО "Соя АНК", LjN8JtLtg; ЗАО "Алейскзернопродукт", LjN8Kaz5v

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