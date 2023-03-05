На Камчатке курьер спас 7-летнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк

Ребенка спасли прохожие. Фото: принтскрин видео.

Трагедия чуть не произошла в Петропавловске-Камчатском. Маленькая девочка гуляла на улице, как вдруг провалилась в канализационным люк. Прохожим удалось спасти ребенка. Теперь прокуратура и следственный комитет Камчатки проводят проверку по факту данного происшествия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в прокуратуре края, произошло ЧП на улице Кутузова в районе дома №1. Девочка гуляла, как вдруг упала в открытый люк, глубина которого, по словам очевидцев, достигала трехметров. Недалеко от места происшествия шел курьер, который увидел падение ребенка и бросился спасать его. Вместе с другими прохожими они вытащили испуганную школьницу из воды и отвезли в больницу. Однако благодаря оперативным действиям прохожих медицинская помощь ей не понадобилась. Не потребовалась и помощь спасателей. Ребенок находится под присмотром родителей.

– Прокуратура города Петропавловска - Камчатского организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве на предмет безопасности жизни и здоровья граждан в связи с падением в люк 7- летней девочки, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, проверки организовали ПДН УМВД России и СУ СК России по Камчатскому краю.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что подобная ситуация произошла в приморской столице в августе 2022 года. Девочка шести лет провалилась в открытый люк возле магазина. Прохожие помогли ребенку выбраться, а после, отвезли в больницу, где ему зашили голову.

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