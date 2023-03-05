На Сахалине 18 рыбаков унесло на льдинах в море

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Фото: принтскрин видео.
Очередная рыбалка обернулась страшным ЧП на Сахалине. Из-за теплой погоды льдина оторвалась и унесла в море 18 рыбаков. На месте происшествия работают спасатели. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».
ЧП произошло в воскресенье, 5 марта, в Долинском районе около села Взморье. Очевидцы заметили рыбаков, которых уносило в море на оборвавшейся льдине. Кадры с места событий появились в социальных сетях.
– Ребят, недалеко от Взморья два человека уплывают на льдине. Лед оторвало, их быстро уносит. Может есть у кого-нибудь лодка. Надо спасти людей каким-то образом, – говорит голос за кадром.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Специалистам удалось снять всех людей и доставить на берег. Всего участвовали в спасательной операции 20 человек личного состава и 10 единиц техники.
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