Фото: принтскрин, Telegram-канал ТрепангДВ

Несмотря на предупреждение регионального МЧС и синоптиков, желание владивостокцев насладиться первой зимней рыбалкой пересилило благоразумие. Как минимум пять человек унесло от берега на льдине, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Все произошло в акватории в районе Седанки. На кадрах видно как минимум пять рыбаков, которые оказались оторваны от суши. Между ними и берегом образовалась преграда из воды. О пострадавших не сообщается. Редакция обратилась в пресс-службу региональных чрезвычайных ведомств с целью получить комментарий. Отметим, на видео из социальных сетей можно заметить, что спасатели приступили к работе и доставили одного из пострадавших на берег.

– В 16:55 от очевидца поступила информация о том, что в районе Седанки уносит на льдине 2-х рыбаков. Направлены спасатели краевой ПСС (4 человека) для оказания помощи. По прибытии на место уточнено, что на льдине находится один человек и льдину уносит в море. В 17:30 рыбака сняли со льдины и доставили на берег, – сообщили в министерстве ГО ЧС Приморского края.

«КП» следит за ситуацией. Судя по всему, остальным жителям удалось выбраться самостоятельно. Напомним, тяга к рыбной ловле активизировалась с началом рабочей недели, 12 декабря. Уже несколько рыбаков за этот день провалились под неокрепший лед в Приморье. Один из них (самый храбрый, как шутят в сети) выехал на лед на автомобиле. Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в Приморье выход на лед запретили до 1 января постановлением администрации.

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