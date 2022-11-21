Такого еще не было: что случилось с сильнейшим спортсменом Приморья

Дмитрий Киреев взял второе место в дисциплине ката среди мужчин 50 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

Проявить себя и свои навыки на международных соревнованиях решил спортсмен из Уссурийска Дмитрий Киреев. Чемпионат Мира по каратэ-до Шотокан Казэ Ха – заветная цель мужчины. Покорять ее он отправился не один, а вместе с командой. Вернулся на Родину Дмитрий уже призером. Приморец занял второе место в дисциплине ката среди мужчин старше 50 лет и обошел сильнейших спортсменов других стран. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Проходило масштабное мероприятие в ноябре 2022 года в крупнейшем в Европе дворце единоборств в городе Брянске. Боролись за почетные звания спортсмены восьми стран: Мексики, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Белоруссии и так далее.

Приморский тренер отметил, что на чемпионате не было слабых соперников. Фото: предоставлено героем публикации.

Особо отличились и молодые спортсмены. Фото: предоставлено героем публикации.

Команда России взяла наибольшее количество наград. Фото: предоставлено героем публикации.

– На татами мы противники, никакого снисхождения. Уважение есть, но тем не менее борьба бескомпромисная. Но когда мы выходим с татами, мы становимся друзьями. Мы общаемся в жизни, в соцсетях со спортсменами из разных регионов. Знаем, что происходит у кого в жизни. Это, как семья, наверное. Мы друзья, причем не важно, в какой части света мы находимся. У нас приятели в Африке, Америке, Европе и так далее. Спорт объединил нас всех, – прокомментировал Дмитрий.

Обладатель серебряной медали на Чемпионате Мира является президентом федерации каратэ Шотокан Казэ Ха, председателем регионального отделения федерации стилевого каратэ. Дмитрий ведет активную общественную жизнь, а также тренирует детей из Уссурийска и Покровки. Вместе с ним покоряли соревнования и другие жители Приморья. Ими были спортсмены из города Лесозаводска: Захар Фаттаев (60 лет), Алина Зволинская (17 лет), Маргарита Краснова (17 лет), Александр Яровенко (15 лет). Команда взяла четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали.

Проходили международные соревнования в Брянске. Фото: предоставлено героем публикации.

Дмитрий Киреев поделился эмоциями и впечатлениями с журналистом «Комсомолки»:

– На чемпионате не было слабых соперников. В каждой стране спортсмены сильные, поэтому выделить кого-то тяжело. Мне очень понравился уровень наших молодых спортсменов. Не только приморских, а в общем ребят 16-17 лет. Этот уровень очень вырос. Я могу сравнивать, так как занимаюсь спортом профессионально. Тренирую и наблюдаю за этим каждый день.

Мужчина рассказал, что в каратэ он с 16 лет, а начинал свою спортивную деятельность с самбо и дзюдо. Чемпионат мира давно был в его планах, поэтому готовился он регулярно и усилено. Не смотря на второе место, останавливаться приморский тренер не собирается. Его цель – это золото, поэтому призер уже готовится к следующему Чемпионату Мира, который пройдет в 2023 году в Мексике.

Готовился к соревнованиями мужчина ответственно. Фото: предоставлено героем публикации.

Стоит отметить, что в настоящее время государство не оплачивает перелеты по данному направлению каратэ, так как оно не аккредитовано. Осуществить свою мечты и защитить честь не только края, но и России, ребята могут за свой счет или при поддержке спонсоров.

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