В пятницу в Приморье начнутся осадки смешанного характера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следующее ухудшение погодных условий в Приморье возможно в пятницу. Об этом сообщает Примгидромет. Синоптики говорят, что на предстоящей рабочей неделе погода в целом будет нестабильна. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным портала, во вторник, 22 ноября, приморцам стоит ждать спокойную и без осадков погоду. Ночью будет морозно: до -14 °C, на северо-востоке до -18 °C, в прибрежных районах -2…-7°C. Днем тоже прохладно: от 0 до 4 градусов со знаком плюс, на севере -1…-6°C.

В ночь на среду,23 ноября, антициклон усилится, похолодает еще на 2-4 градуса. Днем над Приморьем сместится высотная ложбина, будет облачно, но обойдется без существенных осадков. Максимальная температура сильно не изменится по сравнению со вторником.

Антициклон вновь вернется в края в четверг, 24 ноября. Синоптики говорят, что осадков в этот день не будет, а температура как ночью, так и днем сильно не поменяется.

Днем в пятницу, 25 ноября, из-за приблизившегося еще ночью к западу края циклона погода в Приморье ухудшится.

– Начнутся осадки смешанного характера: снег, дождь со снегом, дождь, – уточнили в Примгидромете.

Во Владивостоке почти всю неделю, кроме понедельника, 21 ноября, погода без осадков. Лишь в пятницу город накроет облачностью, и пройдут небольшие дожди. В последующие ночи температура воздуха в пределах 0…-3 °C. Днем в среду и четверг +1…+4 °C, в пятницу на 2-3 градуса выше.

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